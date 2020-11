Présidentielle US : cette page répertorie les sites qui diffusent de la désinformation

Depuis mardi soir, l’attente des résultats de l’élection américaine a laissé place à un climat d’incertitude propice à la diffusion de la désinformation en ligne. Cette dernière touche particulièrement la procédure de vote qui serait entachée d’irrégularités selon Donald Trump et ses partisans. Ces affirmations sont démenties par l’ensemble des observateurs et des experts mais elles n’en sont pas moins très partagées.

Face à ce phénomène, NewsGuard, une startup qui s’est spécialisée dans le fact-checking, a décidé de passer à l’action. Une page dédiée répertorie l’ensemble des sites d’information américains identifiés comme publiant de fausses nouvelles sur le vote, les élections, et le dépouillement.

NewsGuard a déjà répertorié les fausses nouvelles sur le covid-19

Le service a identifié plusieurs fake news particulièrement virales à ce sujet. On retrouve ainsi l’idée que le décompte des voix après le 3 novembre est illégal, que les démocrates planifieraient un coup d’état violent, ou encore que les parlementaires républicains des états clés vont refuser de certifier les résultats.

La liste est évolutive et à l’heure où nous écrivons 35 médias y sont répertoriés. Parmi les plus célèbres, on note la présence de sites conservateurs populaires comme Breitbart.com ou encore GlennBeck.com. Certains médias progressistes sont aussi mentionnés tels que le site du journaliste Greg Palast.

Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise se place dans une perspective collaborative et demande aux internautes de lui signaler les fausses informations sur lesquelles ils seraient tombés.

Pour rappel, NewsGuard avait déjà effectué un travail similaire pour mentionner l’ensemble des sites qui diffusent des fausses nouvelles sur le coronavirus. Pour la France, certains portails tels que Sputnik News ou Wikistrike y étaient pointés du doigt.

Le service propose aussi une extension de navigateur qui permet d’en savoir davantage sur la qualité de l’information. Et notamment pour voir si cette dernière est sourcée, vérifiée et quelle est la ligne éditoriale du média consulté.