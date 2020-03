Cette startup crée et vend des images de femmes (…nues) qui n’existent pas

Contre un dollar, la startup These Nudes Do Not Exist vous propose de faire l’acquisition d’une photo de femme nue dont on peut voir le visage et le buste. En tant que tel, ce n’est pas si étonnant, car comme la règle 34 le dit « Si ça existe, il y a du porno à ce sujet ». En somme, tout ce qui existe sur Internet aura droit à son alternative pornographique.

C’est aussi vrai dans ce cas, puisque la startup These Nudes Do Not Exist a détourné l’usage d’une technologie pour une tout autre finalité. En effet, la jeune pousse explique sur son site web : « Nous avons formé un réseau GAN (Generative Adversarial Networks) pour créer des nus générés par l’IA. Lorsque vous recevez un nude de notre part, il est garanti comme étant unique, vous aurez la seule copie existante. Il vous appartient et vous êtes libre d’en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le vendre, le garder pour votre usage personnel, à vous de décider ».

These Nudes Do Not Exist, ou des femmes blanches de 20 à 40 ans (qui n’existent pas)

L’interface du site web de These Nudes Do Not Exist est très basique et permet de générer un nude automatiquement. Le logo de la jeune pousse cache une partie de l’image, bandeau que vous pouvez logiquement retirer en payant un dollar. Si l’image générée de « votre copine » (« your girl » en anglais dans le texte) ne vous convient pas et que vous en voulez une autre, la startup précise que vous pouvez rafraichir la page pour en avoir « une nouvelle ».

Pour ce qui est des femmes dont les images sont générées, il s’agit principalement de femmes blanches dont l’âge va de 20 à 40 ans en moyenne. On notera aussi qu’il n’existe pas d’alternative masculine aux nudes existant sur le site web. Le cofondateur du site web, qui a préféré rester anonyme pour ne pas associer son nom à la plateforme, explique à ce sujet : « Bien que nous avons pensé à ajouter des hommes à l’avenir, la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de demandes pour des photos de nu masculin ».

Cet argument avait aussi été avancé par DeepNude, une application qui pouvait déshabiller des femmes habillées. L’utilisateur pouvait choisir une photo de femme vêtue, et la technologie utilisée se chargeait de faire apparaître son corps nu. Il n’avait fallu que quelques jours pour que l’app ferme ses portes, ce qui avait inspiré à son fondateur une conclusion douteuse : « Le monde n’est pas encore prêt pour DeepNude ». Il ne serait peut-être pas plus mal que These Nudes Do Not Exist prenne une décision similaire (…et vite).