Cette startup créée de la viande à base d’air

Une startup basée dans la baie de San Francisco va casser les codes de l’industrie de la viande… sans viande. Oui, vous avez bien lu, Air Protein développe de la viande à base d’air. Cette dernière peut être utilisée dans tous les plats habituels à base de viande, que ce soit un hamburger, un poulet rôti, des filets de dinde. Ce produit peut aussi être utilisé pour enrichir des produits en protéine, que ce soit des pâtes, des céréales, ou encore des boissons.

Pour les plus sportifs, vous pouvez voir que cette sorte de viande ressemble à de la poudre de protéine, cependant elle est conçue uniquement à partir d’éléments présents dans l’air, comme le dioxyde de carbone, l’oxygène, ou encore l’azote. Ces éléments sont ensuite mélangés avec de l’eau et d’autres nutriments minéraux pour créer un produit ingérable. Cette « viande » contient les neuf acides aminés essentiels, on peut donc dire que c’est une protéine complète.

Une belle alternative pour les végans

Air Protein a également fait le choix d’apporter à son produit de la vitamine B12, cette vitamine est essentiellement présente dans la nourriture d’origine animale, elle manque donc à de nombreux végans et végétariens. Lisa Dyson, CEO de Air Protein, a l’idée de lancer cette startup lorsqu’elle se rend compte que les organismes unicellulaires peuvent transformer le dioxyde de carbone en nutriments. Directement, sa question est la suivante : « s’ils peuvent le faire, pourquoi les humains ne le font-ils pas ? »

S’il est encore trop tôt pour dire comment se positionne cette protéine à base d’air sur le plan de la santé à long terme, elle a sans doute le potentiel d’être meilleure que la vraie viande en matière de santé environnementale. À voir maintenant si la FDA donne son accord pour commercialiser un tel produit, en tout cas ses apports en protéines et son faible taux d’émission forcent à s’intéresser à cette « viande ».