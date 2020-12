Cette startup indienne devrait inspirer Waze pour la sécurité routière

Elle a développé une application qui cartographie les nids-de-poule sans que ses utilisateurs ne soient obligés d’interagir sur son interface. Intents de son nom, est une startup indienne assez révolutionnaire.

Son application aux plus de 125 000 utilisateurs a réussi le défi de mettre en place une technologie pour répertorier le nombre incalculable d’irrégularités sur les routes du pays, responsables de plus de 6000 morts en 2018 selon les données officielles.

Une application fonctionnant en arrière-plan

Pour cela, son application Intents Go a fait l’impasse sur le système classique des applications comme Waze et leur fonctionnalité d’interaction pour prévenir d’un danger. Avec le programme de la startup installé, seuls le gyroscope et accéléromètre des smartphones sont utilisés de façon totalement autonome.

En fonction des changements de vitesses et des secousses soudaines, l’application est capable de déterminer automatiquement la présence de nids-de-poule, et le nombre de répétition des utilisateurs augmente la précision de l’analyse en plus de mettre à jour en temps réel leur évolution comme leur rétablissement.

Avec un tel système, l’application peut donc fonctionner en arrière-plan. D’ailleurs, Intents a voulu profiter de cette spécificité en n’obligeant pas le conducteur d’utiliser le service pour sa navigation. La création d’un compte, là encore, n’est pas demandée, et l’application indique n’avoir besoin d’aucune donnée personnelle, rapporte The Next Web.

Mais Intents ne souhaite pas rassembler les utilisateurs uniquement pour peaufiner la cartographie. Son but est avant tout de prévenir des nids-de-poule déjà recensés, et les utilisateurs utilisant l’application en arrière-plan seront ainsi avertis par une alerte audio.

« Un énorme vide à combler »

Le nombre de dangers sur les routes répertoriés par Intents est colossal selon les chiffres publiés sur son site officiel. Cela dit, la startup ne souhaite pas se limiter à cette fonctionnalité. Intents Go a sorti une nouvelle version bêta dans laquelle la navigation avec itinéraire arrive. Sur son blog, ses créateurs se félicitaient d’avoir enfin réussi – avec l’aide des utilisateurs et des données de cartographie – à « combler un vide » laissé par les applications américaines populaires. Ils écrivaient :

« La plupart des applications de navigation populaires ne sont toujours pas conçues avec notre réseau routier et les conditions de conduite comme étant la principale considération, ce qui laisse un énorme vide à combler. […] À mesure que nous progressons vers un monde physique plus connecté alors qu’un nombre toujours croissant de véhicules circulent, il est possible de tirer parti des technologies dont nous disposons aujourd’hui pour créer un écosystème plus efficace et plus sûr, en particulier pour les conditions uniques qui existent ici ».

À l’avenir, leur application pourrait donc avoir les moyens de remplacer des services comme Google Maps sur place. Un avenir ambitieux, mais une rentabilité déjà promise grâce à leur système développé pour cartographier les nids-de-poule. Selon The Next Web, Intents seraient en pourparlers avec différents acteurs, notamment dans la logistique. Elle travaillerait également avec les agences gouvernementales pour travailler de pair pour la sécurité routière.

Jusqu’à attirer l’attention de Google et son application de navigation Waze ?