Cette startup permet de louer des chatons et des chiots

Rescue Time, un concept séduisant….

On pensait sans doute déjà avoir atteint certains niveaux un peu inquiétants. Mais Rescue Time, une startup américaine repérée par le site The Next Web va plus loin. Son concept ? Proposer des chats et des chiots en location à la journée. Il s’agit à notre connaissance de la seule du genre. Mais en cas de succès, d’autres copies pourraient bien voir le jour.

Bien sûr, les clients sont heureux. Qui n’a pas envie d’avoir un chaton ou un chiot avec soi ? Pour certains, c’est la solution idéale s’ils n’ont pas le temps d’avoir un animal de compagnie « à temps complet ». Le louer quand ils ont besoin de câlin, pour l’anniversaire de votre enfant qui le demande depuis si longtemps…

… mais qui ne prend pas en compte certains paramètres

Oui c’est mignon. Mais c’est oublier que les chiots ou les chatons ne sont pas des objets. Ce sont des êtres vivants et les transformer en produit de consommation « fast-food » n’est pas vraiment une bonne idée pour eux.

Bien sûr, selon Rescue Time, ils ne sont pas enfermés dans des cages quand personne ne les loue. Ils sont « logés » dans des familles d’accueil. Mais, pour ceux qui ont déjà eu un chiot ou un chaton, le problème est évident. Ces petits animaux ont besoin d’un temps d’adaptation. De se sentir confortables pour être bien dans une maison. Un laps qui peut prendre plusieurs mois. Autant dire que ces journées avec des inconnus pourraient bien ressembler à un enfer pour eux. Rescue Time oublie qu’avoir un animal, ce sont aussi ds responsabilités.

Surtout, si on grossit un peu le trait, la prochaine étape pourrait couler de source d’ici quelques années. Et si vous louiez un bébé ? C’est mignon un bébé. Tout le monde aime ça non ? Parfait pour votre besoin de câlins.

