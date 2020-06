Cette startup propose des vols en ballon dans la stratosphère

Un voyage en ballon à 30 km d’altitude, voici ce que proposera dans un avenir proche la startup Space Perspective. Ce ballon géant vous emmènera à haute altitude, tout proche de l’espace mais sans y rentrer, ce voyage n’aura pas pour but de vous emmener dans les étoiles mais plutôt de vous faire profiter d’une vue imprenable sur notre belle planète bleue.

Les cofondateurs de la société, Jane Poynter et Taber MacCallum, ambitionnent depuis longtemps de rendre ce projet concret. Ils voulaient utiliser un système qui ne nécessite pas l’utilisation d’une fusée pour pouvoir progresser en altitude.

« Nous sommes revenus à l’idée d’utiliser ces systèmes de ballons à haute altitude pour pouvoir amener les gens très doucement au bord de l’espace« , a déclaré Poynter à The Verge .

Vivre l’expérience des astronautes

Même si ce voyage ne sera techniquement pas dans l’espace au sens propre, puisque le ballon montera uniquement dans la stratosphère, il sera néanmoins sera réglementé comme un vaisseau spatial, et donc vérifié et homologué par la Federal Aviation Administration (FAA). La jeune pousse cherche néanmoins à reproduire l’expérience vécue par les astronautes qui peuvent depuis l’espace contempler la terre, même si à cette altitude les voyageurs ne seront pas en apesanteur.

« Nous disons que nous allons au bord de l’espace, mais l’expérience est vraiment ce que l’astronaute [et le conseiller de Space Perspective] Jeff Hoffman appelle l’expérience authentique […] Parce que pour lui, voir la Terre depuis l’espace – avec le temps et le calme et être détendu et vraiment pouvoir contempler ce qu’il voit – c’est ce qu’il appelle l’expérience authentique, et c’est donc sur quoi nous nous concentrons vraiment. » a déclaré MacCallum.

L’idée de cette startup est donc originale comparée à d’autres acteurs du secteur qui souhaitent envoyer des personnes dans l’espace comme les sociétés Blue Origin et Virgin Galactic -qui ne sont pas encore prêtes pour commercialiser leurs vols- utilisent des fusées pour propulser le véhicule et vont évidemment beaucoup plus haut.

En l’espèce, pour se rendre dans la stratosphère les passagers seront à bord d’une capsule blanche sphérique appelée Neptune qui ressemble à une sorte toupie. Un énorme ballon rempli d’hydrogène servirait de propulseur à un rythme de 20 km/heure avec à son bord 8 passagers ainsi que le pilote.

Un vol d’essai est prévu en 2021 et par la suite lorsque Space Perspective sera prête, les premiers voyages seront commercialisés au prix astronomique de 125.000 dollars. Le vol devrait durer environ 6 heures, soit 2 heures pour la montée, 2 heures pour le planer au-dessus de la Terre et les 2 dernières heures pour la redescente et l’atterrissage dans l’océan. La compagnie prévoit la possibilité d’évènements spéciaux comme des mariages ou des expositions d’art.