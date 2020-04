Smartphones : Huawei aurait à nouveau triché sur des photos promotionnelles…

Une photo « capturée avec un smartphone Huawei« , avec un reflex Nikon ?

Sur le marché des smartphones, (trop ?) nombreux sont les constructeurs à faire la démonstration des capacités bluffantes de l’appareil photo embarqué par leur dernier flagship. Cela contraint parfois certains constructeur à tricher, en capturant photo et/ou vidéo avec un reflex, plutôt qu’avec le smartphone en question… et tant pis pour pour le côté trompeur de la manœuvre.

Tout récemment, c’est le chinois Huawei qui a mis en lumière une image prétendument « capturée avec un smartphone Huawei » (comme le nouveau P40 par exemple), mais qui a en réalité été réalisée à partir d’un appareil photo Nikon D850, affiché à partir de 3000 euros en boutiques. La bourde provient d’un concours de photos lancé par Huawei sur le réseau chinois Weibo.

Une nouvelle bourde pour Huawei

La compagnie chinoise a en effet publié une vidéo recensant les plus belles photographies, lesquelles étaient censées promouvoir les capacités photo de la gamme de smartphones Huawei. Toutefois, une photo a rapidement été reconnue par les internautes, et après de brèves recherches, cette dernière est présente sur la plateforme 500px depuis février 2019. Les données EXIF révèlent que le cliché a bien été capturé à partir d’un réflex Nikon, et non d’un smartphone Huawei.

Du côté de chez Huawei, on a rapidement tenu à s’excuser, toujours sur Weibo, expliquant qu’une photo avait malencontreusement été frappée du seau « taken by Huawei phones » alors que cela n’était pas le cas. La vidéo a elle aussi été éditée pour retirer la photo en question, et Huawei promet qu’il fera preuve de davantage de vigilance dans le futur.

Rappelons toutefois que Huawei n’en est pas à son premier coup d’essai en la matière, puisque le groupe avait déjà triché lors du lancement de sa gamme P30, avec de superbes photos promotionnelles, là encore capturées via des appareils photo reflex.