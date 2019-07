Cette théorie sur La Casa de Papel secoue les fans

ATTENTION, SPOILERS : il faut nécessairement avoir vu la partie 3 de La Casa de Papel avant de lire cet article.

Si la troisième partie de La Casa de Papel est disponible sur Netflix depuis une semaine à peine, cela n’a pas empêché les fans de faire leur analyse et de présenter une théorie accompagnée de multiples arguments. Voici de quoi il s’agit.

Quand les fans de La Casa de Papel dévoilent leurs théories

Selon les fans, Alicia Sierra, imperturbable inspectrice qui a largement contribué à torturer Rio, ne serait ni plus ni moins que l’ancienne petite amie de Berlin. Pour comprendre, il faut faire un saut dans le temps permis par l’épisode 6 de la partie 3 de La Casa de Papel.

Dans celui-ci, Berlin présente sa petite amie à son frère, le Professeur. Celui-ci fait rapidement comprendre à ce dernier qu’elle est au courant des plans de braquage qu’ils souhaitent tous deux mettre en place à ce moment-là, qu’il s’agisse de la Fabrique nationale de la monnaie ou de la Banque d’Espagne.

Évidemment, le Professeur réagit comme l’on peut s’y attendre et prévient rapidement Berlin du fait qu’il peut-être dangereux de l’informer de leurs projets de braquage. S’en suit alors un monologue de Berlin sur le fait d’être amoureux et de s’autoriser à vivre, ce que son frère Sergio a du mal à comprendre.

Si la scène peut sembler anodine sur le moment, l’on peut alors supposer qu’elle aura son importance pour la suite. Il faut tout de même noter que les deux personnages, Tatiana et Alicia Sierra ne sont pas joués par la même actrice. Il s’agit de Najwa Nimri pour l’inspectrice et de Diana Gomez pour l’ancienne petite amie de Berlin. Cependant, les deux femmes ont un visage et une coupe de cheveux similaires, sachant qu’il faut prendre en compte que plusieurs années séparent ces deux époques.

Certains fans de La Casa de Papel vont encore plus loin, au point de supposer que l’inspectrice Alicia Sierra pourrait être enceinte de Berlin et qu’elle chercherait à se venger du Professeur. Même sans cet élément, cela pourrait expliquer pourquoi l’inspectrice s’avère être une rivale redoutable qui semble toujours en avance sur les plans des braqueurs. Au point de réussir à faire réagir à l’excès le Professeur lors du dernier épisode…

Néanmoins, cette hypothèse peut être mise à mal par le fait que l’on sait que l’inspectrice est allée à l’école de police avec Raquel, là où Tatiana s’est présentée comme une pianiste et une braqueuse ayant participé à des coups avec Berlin.

Une autre théorie présentée par les fans de La Casa de Papel suggère également qu’il ne s’agit pas d’une seule et même personne, mais bien de deux sœurs dont l’une souhaiterait venger l’autre. Cela pourrait aussi faire écho au fait que Berlin et le Professeur soient frères, une information qui n’a été révélée que tardivement.