Chadwick Boseman : un hommage digne d’un roi sur Twitter

Vous le savez certainement, l’acteur Chadwick Boseman, qui a notamment interprété le rôle de Black Panther au cinéma, s’est malheureusement éteint il y a quelques jours, après un long (et très discret) combat contre la maladie. La nouvelle a notamment été officialisée via Twitter, depuis le compte officiel de l’acteur.

Un tweet posté ce samedi 29 août, permettant de découvrir une photo en noir et blanc de l’acteur, accompagné d’un message. Ce dernier explique notamment que Chadwick Boseman a été diagnostiqué d’un cancer du colon en 2016. Malgré la maladie, l’acteur a participé activement au tournage et à la promotion de plusieurs films, sans jamais évoquer son combat. « Un vrai guerrier » peut-on lire dans le message.

Un tweet qui a évidemment été très largement partagé par la communauté, particulièrement émue par le décès de l’acteur de seulement 44 ans. Le tweet est ainsi devenu le message le plus liké de l’histoire de Twitter. Une nouvelle officialisée directement par le compte officiel Twitter, qui indique « Le tweet le plus liké de l’histoire. Un hommage digne d’un roi ».

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020