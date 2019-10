Charlie’s Angels, une seconde bande-annonce explosive

Les drôles de dames, c’est une affaire qui marche. Certes pas autant que Marvel, mais on a tout de même eu le droit depuis la série originelle à une adaptation cinématographique puis à une tentative (avortée) de série. Les Charlies Angel’s reviennent donc sur grand écran, pour un troisième épisode cinématographique qui s’inscrit dans la continuité (en quelque sorte) des précédents épisodes.

Charlie’s Angels, un coup de neuf

Dans ce nouvel épisode, on suit donc toujours les aventures d’un groupe de jeunes femmes missionnées par l’agence de détectives Townsend. Mais quand avant, on parlait d’un seul trio, de femmes intelligentes, ingénieuses, qui n’ont pas froid aux yeux, elles ont désormais fait des petites, avec des équipes d’Anges un peu partout sur la planète, chacune dirigée par son propre Bosley. Bref, l’industrialisation à grande échelle du système. Dans cet épisode, une technologie dangereuse est sur le point d’être relâchée et les Anges vont donc devoir intervenir.

Qui sont les actrices principales pour ce 3e opus, succédant à Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu ? On trouve donc Kristen Stewart Naomi Scott de Power Rangers et Ella Balinska, plus habituée à apparaître dans des séries comme Inspecteur Barnaby. Patrick Stewart (Logan), Sam Claflin (Peaky Blinders) ou encore Djimon Hounsou complètent le casting. Elizabeth Banks qui est la réalisatrice du film s’offre même le rôle d’une Bolsey, pour le fun.

Si la bande-annonce ne ment pas sur la marchandise alors le film s’annonce fun et explosif à souhait. Pour en avoir la confirmation, il faudra attendre le 25 décembre prochain. Un joli cadeau de Noël pour faire concurrence à la saison 2 de Perdus dans l’Espace sur Netflix. On vous laisse choisir, nous on se laissera sans doute tenter par les deux. Parce que après tout, quand on aime, on ne compte pas.