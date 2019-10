Perdus dans l’espace sur Netflix : une saison 2 sous le sapin

Vous ne savez sans doute pas encore ce que le papa Noël déposera sous votre sapin le 24 décembre prochain. Mais Netflix a décidé de faire un cadeau avec un peu d’avance, en révélant qu’une de ses séries aura le droit à sa saison 2 pour le 24 décembre. (Re)découvrez Perdus dans l’Espace.

Perdus dans l’Espace, un succès de Netflix ?

Cela fait partie des séries, docus ou films de Netflix sur la thématique de l’espace que l’on considère comme tout simplement incontournables. Perdus dans l’Espace (Lost in Space), le reboot par la plateforme de streaming de l’antique série, avait fait un véritable tabac dès sa mise en ligne en 2018. Une vraie bonne surprise, dans le genre qui ne se prend pas au sérieux tout en accrochant son public.

Un an et demi plus tard, Perdus dans l’espace prépare donc son retour sur Netflix. La plateforme de streaming vient de faire un joli cadeau à ses abonnés. D’un côté, un premier teaser, de l’autre une date de retour pour la famille Robinson, égarée au milieu des étoiles. Au coeur de cette saison 2 ? Où est donc le robot, le nouvel ami métallique de Will. C’est la relation entre ces deux êtres qui devrait principalement nous occuper. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous.

Visuellement, vous l’aurez noté, c’est très soigné, les images sont vraiment sublimes, on passe dans une dimension différente après la première saison qui pouvait sembler un peu restreinte du point de vue de la variété des cadres et de la richesse des plans. Comme Netflix l’annonce, il y aura encore plus de danger et d’aventure pour la famille Robinson.

Rendez-vous le 24 décembre pour découvrir sur Netflix la série. On aurait envie de dire que c’est parfait pour un binge-watching familial après avoir dégusté la bûche, mais c’est à vous de voir…