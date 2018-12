Chat d’entreprise : Microsoft Teams détrône Slack

Il y a six mois, Microsoft offrait une version gratuite de Teams, son service de chat pour entreprise. Un pari gagnant puisque le service a dépassé Slack et devrait devenir numéro 1 d’ici 2020.

Adoption de Microsoft Teams : l’effet Office 365 fonctionne !

Plusieurs applications de chat d’entreprise se disputent le terrain. Skype for Business étant très dominateur et était récemment suivi par Slack. Google Hangouts a de son côté perdu quelques utilisateurs, malgré le déploiement de Hangouts Chat et Workplace by Facebook ne parvient toujours pas à convaincre. En offrant une version gratuite de Teams intégrée dans Office 365, Microsoft a fait un bond spectaculaire dans l’adoption de son service de chat pour entreprise. Avec à peine 3% d’utilisateurs en 2016, l’application est désormais utilisée par 21% des utilisateurs détrônant Slack de sa seconde place.

D’abord réservée à quelques initiés, l’application Microsoft Teams a connu une véritable adoption après que celle-ci ait été gratuitement proposée dans le pack Office 365. En l’espace de 2 ans, Teams a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs chats d’entreprises et a dépassé Slack. Un véritable pari gagnant pour le géant des logiciels puisque le chat d’entreprise le plus populaire reste encore Skype for Business, propriété aussi de Microsoft.

L’entreprise de Redmond avait d’ailleurs déjà qualifié son application comme étant « l’application d’entreprise à la croissance la plus rapide à ce jour ». Cette adoption est vraiment spectaculaire puisque 200.000 entreprises utilisaient Microsoft Teams en mai dernier et qu’en septembre ce chiffre avait grimpé à près de 330.000 organisations.

Microsoft Teams devrait devenir numéro 1 en 2020

Selon l’institut de sondage Spiceworks, le succès de Microsoft Teams s’explique notamment par sa gratuité et sa présence dans la suite logicielle Office 365 pour entreprises. Bien que Skype for Business reste la solution la plus utilisée jusqu’à présent, cela devrait changer. Le service de messagerie racheté par Microsoft devrait en effet migrer vers Teams. Le service de chat pour entreprise Teams devrait donc logiquement devenir numéro 1, et de loin, en cumulant ses utilisateurs à ceux de Skype for Business.

Ces chiffres ont été donnés par l’institut de sondage Spiceworks qui a enquêté auprès de 900 entreprises américaines et européennes.