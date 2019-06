Chernobyl, la nouvelle série qui fait de l’ombre à Game of Thrones

À la recherche d’une nouvelle série à regarder après avoir vu le dernier épisode de Game of Thrones ? Vous pourriez essayer Chernobyl. Cette série, qui a récemment fait les titres de la presse, est en train de devenir la nouvelle série phare de HBO aux États-Unis.

Comme le nom l’indique, cette série retrace la catastrophe de Tchernobyl, un accident nucléaire qui remonte à avril 1986 dans la centrale Lénine, qui se trouvait à l’époque en République socialiste soviétique d’Ukraine dans l’URSS. La première saison de Chernobyl a commencé à être diffusée le 6 mai 2019.

Le succès de cette nouvelle série a été immédiat puisqu’actuellement (on est au cinquième épisode de la première saison), Chernobyl est déjà la série la mieux notée sur la base de données d’IMDb, devenue une référence mondiale en la matière.

Chernobyl : déjà plus populaire que Game of Thrones

Avec une note de 9,6, Chernobyl se positionne devant des Breaking Bad, avec un score de 9,4 à la cinquième position et Game of Thrones avec un score de 9,3 à la sixième position. On notera cependant que pour le moment, au moment où je rédige cet article, seulement 167 000 personnes ont noté la série Chernobyl, contre 1,5 million pour Game of Thrones et 1,2 million pour Breaking Bad.

Mais quoi qu’il en soit, la série Chernobyl a l’air prometteuse et l’on espère que sa note ne baissera pas au fur et à mesure que plus de personnes donneront leurs avis sur IMDb. On notera d’ailleurs que sur le classement des séries les plus « populaires » sur IMDb, Chernobyl a également pris la première place, dépassant Game of Thrones qui est relégué à la seconde place.

Récemment, nous avons également appris (via nos confrères de Reuters) que le succès de cette série a même provoqué une hausse du nombre de touristes qui visitent les zones entourant le site de l’explosion. Des agences de voyages ont évoqué des hausses de 30 à 40 % des nombres de visites.