Chernobyl, ou quand les influenceurs n’ont plus aucun respect pour la tragédie

En quelques semaines à peine, Chernobyl a remporté un franc succès en se positionnant à la première place des séries les plus populaires sur IMDb, dépassant des contenus comme Game of Thrones et The Sopranos. Néanmoins, la réussite du show américain n’est pas sans disposer d’un revers de la médaille qui n’est pas très plaisant.

En effet, la série Chernobyl a largement contribué à la hausse des voyages à Pripyat, la ville où la catastrophe nucléaire s’est produite en 1986. Cette année-là, le réacteur numéro 4 de la centrale explose et entraîne ce qui sera la plus grande catastrophe nucléaire du siècle.

C’est cette histoire que retrace Chernobyl, un récit qui a rapidement suscité l’engouement de certains influenceurs puisque les voyages vers cette destination seraient en augmentation de 40% au cours de ces dernières semaines.

Mais ces influenceurs ne font pas que se rendre sur la ville qui a inspiré la série à succès Chernobyl, car ils y prennent également des photos qu’ils partagent sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Et autant dire que certaines images dépassent les limites de la décence, au point qu’elles marquent un manque de respect avec la symbolique et le devoir de mémoire que devrait inspirer le lieu et ses environs.

Pour rappel, il est possible de se rendre sur place depuis 2011, mais certaines parties de la zone restent encore contaminées par les radiations. S’il est difficile de savoir précisément combien de personnes sont décédées à cause de la catastrophe nucléaire, le bilan humain serait estimé à environ un million de victimes.

Pour sa part, le producteur de la série Chernobyl lui-même, Craig Mazin a partagé un tweet pour inviter les influenceurs à la décence et au respect du lieu. Il a indiqué : « Si vous allez visiter, n’oubliez pas qu’une terrible tragédie a eu lieu. Comportez-vous avec respect pour tous ceux qui ont souffert et qui se sont sacrifiés ».

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2019