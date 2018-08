Chez Pizza Hut, vous recevrez bientôt vos pizzas par robot

Dilly Plate, le robot serveur Les robots vont finir par arriver partout dans nos vies. C’est presque écrit parce qu’ils sont déjà là en partie dans certains secteurs d’activité et qu’ils sont omniprésents dans le futur que nous raconte en filigrane la science-fiction. Dans tous les films et livres un tant soit peu futuristes, on

C’est le cas de ce robot que l’on peut découvrir chez un Pizza Hut en Corée du Sud. Son petit nom ? Dilly Plate (l’assiette sensationnelle en VF). Vous vous en douterez, il vise surtout à attirer un public un peu geek ou technophile dans le restaurant. Toutefois, l’enseigne espère aussi ajouter une bonne dose de technologie dans ses restaurants afin de réduire la pression sur ses équipes. Ce robot peut en effet servir les parts de pizza aux clients dans la boutique.

Un test temporaire pour l’instant

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à le voir partout dans le monde, dans chaque restaurant franchisé Pizza Hut. Pour l’instant, il s’agit uniquement d’un test réservé à ce restaurant en particulier. Le robot a été créé par une entreprise locale nommée Woowa Brothers. Elle se dédie aux évolutions technologiques dans le domaine de l’alimentaire.

Le robot est à l’essai. Comme un employé normal, il devra convaincre et faire ses preuves pendant une période d’essai de deux semaines. En revanche, si vous vous attendez à trouver un robot pareil à C3-PO, la déception risque d’être au bout du chemin. Il s’agit en effet plutôt d’un R2-D2 en beaucoup moins sexy avec un plateau sur le dessus pour vous amener votre portion de pizza. Pour le concepteur de Dilly Plate, le principal défi est de voir comment les hommes et les machines pourront travailler ensemble.