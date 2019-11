Choisir la couleur de ses AirPods Pro ? C’est possible

Voici quelques semaines que la firme de Cupertino a lancé la commercialisation de ses AirPods Pro. Quelques jours après cette annonce de fausses rumeurs concernant la possibilité de changer la couleur des écouteurs ont parcouru le web. Aujourd’hui, ColorWare vient d’ajouter les AirPods Pro à sa liste d’accessoires personnalisables. Désormais, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix que ce soit pour le boîtier ou les oreillettes.

ColorWare propose également une gravure personnalisée de vos AirPods Pro. En ce qui concerne le choix des couleurs, ils sont assez larges : rouge, jaune, rose, bleu, vert, gris, noir et autre, soit en brillant, soit en mat, et surtout il est possible de choisir la nuance de son choix ce qui donne une multitude de possibilités, environs 64 d’après le site.

Cependant, alors qu’il faut compter 279,00 € chez Amazon pour s’offrir les derniers AirPods, ColorWare affiche un prix beaucoup plus élevé puisqu’il faut dépenser 439 dollars pour obtenir des AirPods Pro personnalisés. De plus, il faut compter 32 dollars supplémentaires pour la livraison en France. Malheureusement, pour ceux ayant déjà investi dans une paire d’AirPods Pro, il est impossible de les envoyer pour les faire repeindre, il est primordial d’acheter les AirPods directement chez ColorWare.

Les nouveaux AirPods Pro étaient très attendus, notamment pour l’arrivée de la réduction de bruit active que les nouveaux écouteurs sans fil proposent. Cependant, si le design a évolué, la couleur reste unique par défaut, ce qui peut déplaire à certains utilisateurs. ColorWare a fait le choix de spécialiser dans la personnalisation d’objets de ce type, si bien que le site propose de custom des manettes de Xbox, des Nintendo Switch, et bien d’autres produits.