Cela fait quelques années maintenant que Google milite pour un web plus rapide, avec notamment la mise en place du format AMP (pour Accelerated Mobile Pages), qui vise à accélérer l’affichage des pages sur les terminaux mobiles. Avec Chrome pour Android, Google va bientôt ajouter un nouveau label à certains liens web, à savoir « Fast Page ».

Des « Fast Pages » sur Chrome pour Android

« Afin d’aider les utilisateurs à identifier les meilleures expériences lors de leur navigation, nous sommes heureux d’annoncer que Chrome commencera à mettre en avant les expériences utilisateur de haute qualité sur le web, en commençant par l’étiquetage « Fast Page » via le menu contextuel des liens sur Chrome pour Android » explique Google.

Concrètement, lorsque l’on navigue sur une page web, il suffit d’effectuer un appui prolongé sur un lien pour afficher le menu contextuel de Chrome. Outre le fait de permettre de copier le lien, de l’afficher dans un nouvel onglet ou de le télécharger, le menu permettra bientôt de savoir si la page en question est suffisamment rapide pour être étiquetée en « Fast Page ».

Evidemment, outre un certain agrément de navigation pour l’utilisateur, ce label « Fast Page » permettra également aux pages concernées d’être mieux référencées par (le tout-puissant) Google. Ce nouveau label viendra donc s’ajouter au format AMP déjà existant, pour le plus grand bonheur des gestionnaires de sites web qui vont devoir modifier la structure de certaines pages pour prétendre à la mention « Fast Page ».

A l’heure actuelle, cette nouvelle fonction « Fast Page » est en cours de déploiement sur la version bêta de Chrome 85. Ceux qui souhaitent activer manuelle l’option peuvent se rendre à l’adresse chrome://flags et activer l’option “Context menu performance info and remote hint fetching. » Le déploiement « grand public » devrait avoir lieu prochainement, mais les développeurs sont d’ores et déjà invités à mettre leur site web en phase avec ce nouveau label.