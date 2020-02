Chrome : voici par quoi Google veut remplacer les URLs, pour les moteurs de recherche

Ce n’est plus un secret pour personne. Actuellement, Google n’aime pas afficher les URLs et cherche des moyens de remplacer celles-ci par d’autres informations (plus pertinentes) sur son navigateur.

Si pour le moment, on ne sait pas trop comment Google veut tuer l’affichage des URLs, une fonctionnalité qui est à l’essai sur Chrome nous donne déjà un petit avant-goût. Comme le note le site Bleepingcomputer, cette fonctionnalité est disponible sur Chrome depuis la version 71. Mais comme il s’agit d’une expérience, celle-ci n’est pas activée par défaut.

Pour que celle-ci soit disponible, il faut aller dans chrome://flags/, puis activer l’expérimentation « Query in Omnibox ».

Lorsqu’on active cette fonctionnalité, la barre omnibox de Chrome n’affiche plus l’URL de la page de recherche, mais plutôt la requête envoyée au moteur de recherche, quand on utilise Google Search.

Sur l’exemple ci-dessous, la barre affiche le mot-clé que j’ai utilisé pour accéder à cette page (« presse-citron ») de Google Search, au lieu d’afficher l’URL de cette page.

Lorsque j’ai testé la fonctionnalité, cela ne fonctionnait cependant pas avec Bing, ni DuckDuckGo.

Mais pourquoi Google a-t-il un problème avec les URL ?

Comme je l’indiquais au début de cet article, Google ne cache pas qu’il a une dent contre les URL. Et en septembre 2018, la firme avait indiqué qu’elle cherchait une alternative. « Les gens ont vraiment du mal à comprendre les URL », expliquait Adrienne Porter Felt, responsable de l’ingénierie chez Chrome, citée par Wired. « Elles sont difficiles à lire, il est difficile de savoir quelle partie est censée être fiable, et en général, je ne pense pas que les URL fonctionnent comme un bon moyen de transmettre l’identité du site ». La vision de la firme de Mountain View serait un web sur lequel cette identité serait compréhensible par tout le monde, et sur lequel les internautes « savent à qui ils s’adressent lorsqu’ils utilisent un site web et savent s’ils peuvent faire confiance ».

D’ailleurs, la simplification des URL a déjà débuté sur Chrome, qui n’affiche plus « www », ni les « https », des adresses de sites.