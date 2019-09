Cinq films de super-héros qui auraient dû voir le jour

Difficile à imaginer quand on voit le succès de Marvel dans les cinémas à l’heure actuelle. Mais il fut une époque durant laquelle, sortir un film de super-héros avait tout d’une roulette russe. On ne savait jamais s’il serait un succès ou un four complet. Conséquence directe, de nombreux projets ont été avortés par des studios un peu trop frileux à l’idée de dépenser des millions de dollars pour rien. Petit tour d’horizon.

Spider-Man 4

Il est probable que ce soit désormais Tom Holland qui rentre dans l’histoire comme le Spider-Man le mieux réussi. Mais il était une époque ou la guerre opposait les fans de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Le premier a eu le droit à trois films, et le 4e n’était pas loin. Sam Raimi avait eu des promesses de la part de Sony, avec notamment l’arrivée du Vautour en grand méchant. Un espoir qui lui a fait accepter beaucoup de choses pour le 3e épisode (notamment Venom dont il ne voulait pas). Mais Sony a finalement opté pour un reboot, et on a pleuré.

X-Men : Fear the Beast

C’est un projet largement inconnu du grand public. X-Men a failli avoir un spin-off baptisé « Fear the Beast ». Un projet aux airs de The Thing qui nous aurait permis de voir Hank McCoy d’une façon très différente. Pour la petite histoire, le projet a été abandonné au profit de… Dark Phoenix. Oui on peut avoir des regrets.

Green Arrow

Si on parle de ce personnage, c’est définitivement Stephen Amell que l’on imagine en premier. L’acteur de la série sur la CW a laissé sa marque. De quoi sans doute écarter définitivement l’idée d’un film. Un projet « Green Arrow : Escape from Super Max » avait été développé, avec un script. Au final, il a notamment servi dans la saison 7 de la série.

Superman Lives

Nicolas Cage a failli incarner Superman a la fin des années 90. Si le concept peut surprendre aujourd’hui, c’est Tim Burton qui était aux manettes après ses deux Batman. Au programme, un héros boy-scout qui devenait un véritable paria. Il allait même mourir à un moment du film. On a presque envie d’être heureux que ce film ne soit jamais sorti.