Cityscoot lève 23,6 millions d’euros, pour renforcer sa présence (entre autres) à Paris

Une nouvelle levée de fonds pour Cityscoot

Le groupe Cityscoot n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui une nouvelle levée de fonds, réalisée aux côtés des actionnaires du groupe, dont le Groupe RATP et la Banque des Territoires. Une levée de fonds de 23,6 millions d’euros qui sera complétée, comme lors des levées précédentes, par un financement de la flotte de scooters d’au moins 6 millions d’euros, portant le total à 30 millions d’euros.

L’un des objectifs affiché par Cityscoot est de financer l’ouverture du service dans deux nouvelles villes européennes en 2020 et d’amener la flotte à 8000 scooters électriques.

« Après avoir récemment intégré le cercle du Next40 et annoncé un partenariat stratégique avec Uber, cette levée est une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement » explique Bertrand Fleurose, CEO et fondateur de Cityscoot.

L’Europe en ligne de mire !

Rappelons que depuis son lancement à Paris en juin 2016, une flotte de 7 000 scooters électriques a été progressivement déployée à Paris et dans quinze communes limitrophes, mais aussi à Nice, à Milan ou encore à Rome. A Paris, Cityscoot compte étoffer son offre en installant pas moins de 500 nouveaux scooters électriques dans la capitale, d’ici le mois de juin. Cityscoot a d’ores et déjà confirmé que Barcelone sera la prochaine ville européenne à accueillir le service, et ce, dès le mois de mai 2020.

Une autre ville européenne accueillera bientôt le service, mais pour l’heure, le mystère reste total. A Paris, le service a déjà convaincu 180 000 utilisateurs réalisant 15 000 à 25 000 trajets quotidiens.

En 2019, le chiffre d’affaires de l’entreprise a grimpé de 70%, bien « aidé », entre autres, par les différents mouvements de grève dans les transports parisiens ces derniers mois. A ce sujet, Cityscoot rappelle que les scooters, les batteries principales et leurs prolongateurs d’autonomie sont fabriqués en Europe (respectivement en Pologne, Allemagne et France).