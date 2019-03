Clap de fin pour la série Supernatural

Attention, cet article contient sans doute (c’est même sûr), quelques spoilers sur le déroulement de la saison 14 actuellement diffusée aux Etats-Unis.

C’est comme une page d’histoire qui va bientôt se tourner. La hache du bourreau vient de tomber sur la gorge des frères Winchester. En effet, Sam (Jared Padalecki) and Dean (Jensen Ackles) qui vivent actuellement leur 14e saison, auront le droit à un ultime rendez-vous avec les fans l’an prochain.

La série, renouvelée en janvier pour une 15e saison n’ira sans doute pas plus loin. C’est sur Twitter que la triste nouvelle est tombée à travers une vidéo des acteurs principaux de la série (les deux frères et Castiel). L’occasion pour eux d’annoncer cette ultime et dernière saison, mais surtout de remercier les fans qui ont suivi l’aventure aussi longtemps.

Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK

— Jared Padalecki (@jarpad) March 22, 2019