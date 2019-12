Clickbait : Netflix en dit plus sur sa nouvelle série consacrée aux réseaux sociaux

Comment les réseaux sociaux peuvent-t-ils éveiller nos pulsions les plus dangereuses et incontrôlables ? Tel est le pitch de Clickbait, la nouvelle série de Netflix. Actuellement en préparation, elle comptera huit épisodes. Le casting s’annonce en tout cas très prometteur puisqu’on retrouvera notamment Zoe Kazan (The Deuce), Betty Gabriel (Get Out et Westworld), Phoenix Raei (Mustangs FC), ou encore Adrian Grenier, une des stars de la série Entourage.

Christian White et Tony Ayres, qui a entre autre réalisé Cult Snake, feront office de Showrunner et de producteurs exécutif. Les deux hommes officieront aussi aux côtés de David Heyman, le producteur de la Saga Harry Potter et Tom Winchester. Côté réalisation, Emma Freeman (Glitch) sera aux manettes en compagnie de Brad Anderson qui a a œuvré sur The Sinner.

Une série dans la lignée de Black Mirror ?

Clickbait c’est l’histoire de Pia Brewer, une jeune femme d’Oakland, en Californie, qui tente désespérément de retrouver son frère disparu. On suivra en parallèle les destins de huit personnes qui sont toutes bouleversées à leur manière par cette disparition. On peut aussi se douter que les réseaux sociaux auront un rôle amplificateur et impacteront énormément la vie des personnages.

La série devrait donc s’intéresser à la façon dont nous séparons parfois nos identités virtuelles et réelles. Ce focus mis sur l’impact des nouvelles technologies dans nos quotidiens n’est évidemment pas sans rappeler Black Mirror qui est également diffusé sur Netflix. La série apparaît quelque peu en perte de vitesse ces derniers temps, même si elle a fait pendant longtemps les beaux jours de la plateforme. Il ne s’agira en revanche pas ici d’épisodes autonomes mais d’une intrigue qui durera bien tout le long de la saison.

Le tournage se déroule actuellement en Australie. Aucune date de sortie n’a pour l’heure été annoncée mais il faudra suivre avec attention cette nouvelle production qui a tout pour réussir.