Cobra Kai : Netflix dévoile un teaser pour la saison 3

On vous a déjà parlé de la récupération par Netflix de la série Cobra Kai. Aux prémices de ce projet, on trouve bien entendu le célèbre film Karaté Kid (la version de 1984) qui mettait aux prises Daniel LaRusso et William Zabka dans les rôles de Ralph Macchio et Johnny Lawrence. Un véritable classique de l’époque qui a transcendé les âges. 34 ans après,les deux acteurs ont repris leurs rôles, dans une série pour la plateforme YouTube Red. Celle-ci a eu le droit à deux saisons, qui ont rencontré un franc succès auprès des fans. Au programme, deux saisons de 10 épisodes d’une trentaines de minutes chacun. C’est Netflix qui a récupéré les droits de la série que l’on va pouvoir découvrir directement à partir du 28 août. Mais, la plateforme de streaming a déjà prévu la suite.

Netflix donne une nouvelle vie à Cobra Kai

L’annonce était tombée très rapidement. Netflix compte bien continuer à profiter du succès des héritiers de Karaté Kid en proposant une troisième saison. Celle-ci avait déjà été annoncée du côté de YouTube avant que la filiale de Google ne se décide à tourner la page des productions originales.

La bande-annonce qui a été mise en ligne par Netflix permet de se souvenir un peu de l’histoire de Karate Kid, mais aussi des deux dernières saisons. Un grand récapitulatif qui nous donne aussi la direction que devrait prendre la 3e saison de la série. Alors que les deux personnages principaux ont désormais des enfants et leurs propres élèves, c’est leur ancien professeur, Mr. Miyagi qui fait son retour à l’écran. Or, on sait que dans l’histoire, il est décédé quelques années plus tôt. La saison 3 pourrait notamment s’intéresser à son mystérieux passé.

Attention avant de lancer la bande-annonce, il y a quelques spoilers sur les deux premières saisons de Cobra Kai. Ne regardez donc pas si vous n’êtes pas à jour !

Le lancement de la saison 3 est prévue pour 2021. Encore un peu de patience !