Code Quantum pourrait avoir le droit à un reboot

On le sait l’époque est aux reboots. Les anciennes séries qui se sont révélées des succès d’audience reviennent sur le devant de la scène. De Sabrina, l’apprentie sorcière à Perdus dans l’Espace, ou encore le très effrayant projet autour du « Prince de Bel-Air », aucun genre ne semble épargné, pour le meilleur ou pour le pire. On ne sait pas encore dans quelle catégorie il faut ranger ce projet annoncé par Slashfilms, mais la perspective de retrouver Code Quantum sur les écrans a quelque chose d’extrêmement séduisant.

Code Quantum, avec quels acteurs ?

La série, diffusée aux Etats-Unis entre 1989 et 1993 (à partir de 1993 en France) racontait les aventures du docteur Samuel Beckett joué par Scott Bakula et de son acolyte « Al », un amiral qui lui apparaît sous la forme d’hologramme. On n’oubliera pas non plus Ziggy, un ordinateur hybride qui lui vient en aide. Le scientifique après avoir tenté une expérience temporelle, se retrouve à voyager à travers les âges… par l’esprit. En effet, c’est seulement sa personnalité qui voyage, sautant d’un corps à un autre, homme, femme ou animal afin de corriger des erreurs. Il ne contrôle rien dans ses voyages et doit donc deviner et s’adapter à chaque fois.

La série, très bien réussie pour l’époque, a toutefois eu le défaut de ne pas proposer de vraie fin. NBC pourrait bien changer les choses. La chaîne américaine veut relancer la série pour son service de streaming maison « Peacock ». Ce n’est pas encore confirmé à 100% mais le projet serait en bonne discussion.

Reste que l’on s’interroge sur qui pourraient être les personnages principaux. Bakula semble très occupé avec NCIS et Stockwell semble avoir mis à sa carrière il y a quelques années. On peut donc s’attendre plutôt à un reboot ou bien une sequel. Affaire à suivre, très vite on l’espère…