Non Will Smith, s’il te plaît, ne touche pas au « Prince de Bel-Air »

L’époque est aux reboots, aux suites non voulues, à faire revivre ces franchises qui semblaient pourtant supplier qu’on les laisse vivre leurs vieux jours en paix. Là où Friends a eu la sagesse de dire non, Breaking Bad a offert à ses fans un film loin d’être indispensable. Là est le problème de toucher aux légendes, de s’attaquer aux monstres sacrés du grand ou du petit écran. Le résultat peut rarement répondre aux attentes des fans qui ont passé de longues années à attendre la sortie d’une suite ou d’un projet dérivé. Dans ce registre, Will Smith pourrait bien être n train de commettre l’irréparable avec Le Prince de Bel Air.

Il gèle en enfer pour Will Smith

C’est le Hollywood Reporter qui joue aux oiseaux de mauvaise augure. Après nous avoir longuement rappelé que Will Smith reste un businessman averti, même s’il n’a fait aucun bon film depuis environ 10 ans, le journal lâche la bombe.

Will Smith est en train de travailler à un spin-off du Prince de Bel-Air. Les détails exacts sont encore inconnus, mais on devine sans peine qu’il a envie de retrouver un peu de ce qu’il avait à l’époque. L’adoration du public et son crédit auprès d’Hollywood. On espère se tromper, mais difficile de se montrer optimiste, à plus forte raison quand on sait qu’il s’agirait d’un projet familial.

Le pire dans tout cela ? Il n’y a pas besoin d’aller chercher bien loin pour trouver d’autres arguments contre ce projet. Will Smith lui-même, il y a trois ans, montrait son opposition complète à l’idée.

Je pense que ça ne se fera jamais, où alors quand il gèlera en enfer. On va laisser cette série tranquille.

Les températures ont dû chuter en enfer depuis lors. Voilà bien une conséquence du changement climatique que l’on n’avait pas vu venir. Les limites du recyclage.