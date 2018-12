Colin Kroll, le cofondateur de Vine et HQ Trivia décédé à l’âge de 34 ans

Dimanche 16 décembre, les autorités ont confirmé le décès de Colin Kroll, précisant qu’elles se tournaient vers la piste de l’overdose. Une enquête a été ouverte, car il semblerait effectivement que Kroll ait pris de la drogue. L’entrepreneur a été trouvé inanimé dans son appartement situé à Manhattan.

Colin Kroll, un entrepreneur à l’origine de Vine et HQ Trivia

Sur Twitter, HQ Trivia a rédigé un message, indiquant : « Nous avons appris le décès de notre ami et fondateur, Colin Kroll, et c’est avec une profonde tristesse que nous lui disons au revoir ». Dévoilée en 2017, l’application de quizz permet de répondre à 12 questions posées en direct par un animateur afin d’espérer gagner une cagnotte. Le service est différenciant de ses concurrents, car les utilisateurs n’ont que quelques secondes pour répondre, deux fois par jour, sans quoi il n’est plus possible d’accéder aux questions. L’application a rapidement décollé avant de regrouper plus de deux millions d’utilisateurs à son apogée, un chiffre qui a baissé depuis.

HQ Trivia a été fondé quelques années après Vine, une application à laquelle Colin Kroll a également contribué. Cofondé en 2012, le service permettant de faire des vidéos d’une durée de six secondes maximum a également remporté un franc succès, au point qu’il a été vendu à Twitter quelques années plus tard. Malgré une acquisition pour 30 millions de dollars, la plateforme sociale a fait le choix de fermer Vine en 2016.

Il était également prévu que Colin Kroll contribue à Byte, une nouvelle application qui pourrait être relativement similaire à Vine, prévue pour le printemps. Depuis quelques mois, un autre cofondateur de ce dernier tease le service, mais peu de précisions ont été apportées sur le réel service pour l’instant. Dom Hofmann devrait travailler avec Rus Yusupov, également cofondateur de Vine et HQ Trivia.

Colin Kroll aurait été licencié de Twitter il y a quelques années suite à des accusations de « conduite inconvenante ». Néanmoins, aucune information supplémentaire n’a été rendue publique.

