Une collection de vêtements inspirée de Star Wars L’Empire Contre-Attaque

La marque Columbia a lancé la collection Echo Base, inspirée des tenues portées par trois personnages phares de la saga Star Wars.

Aujourd’hui sort enfin le 8ème épisode consacrée à la lignée des Skywalker que beaucoup comparent déjà au mythique épisode V : L’Empire Contre-Attaque. Une occasion rêvée pour la marque Columbia de proposer des vêtements inspirés du film, notamment des blousons bien chauds qui raviront les fans.

La collection Echo Base

Columbia Sportswears, marque spécialisée dans les vêtements de sport et de loisirs, a donc créé 3 vestes en édition limitée. Pour chaque modèle, l’entreprise, en collaboration avec Disney, s’est inspirée des personnages principaux du film : la Princesse Leia, Han Solo et Luke Skywalker.

Chaque vêtement a été conçu avec un matériau à la pointe de la technologie, cela afin de supporter le grand froid de la planète Hoth et celui des autres galaxies qui se situent à proximité (notamment la nôtre). Ces habits ont été mis en vente le 8 décembre et sont disponibles dans les magasins Columbia en France et dans d’autres pays européens, aux États-Unis et dans les grands pays asiatiques (Japon, Chine, Hong Kong et Corée). La collection est victime de son succès : aucun des modèles n’est encore disponible sur le store de Columbia.

Des vêtements chauds l’hiver tu porteras

Chaque vêtement est composé d’une technologie d’isolation omni-Heat qui protège le corps contre le froid. La veste Leia Organa est fabriquée avec du coton résistant et imperméable. Doté d’une capuche escamotable et de manches à gousset, cet ensemble est apprécié pour son look un peu rétro.

La veste Luke Skywalker rappelle la tenue que le Jedi en devenir (dans cet épisode) porte au moment de sa capture sur la planète des glaces et préserve la chaleur corporelle grâce au coton et à l’isolation Omni-Heat qui la compose.

Enfin, le dernier modèle est la parka Han Solo. Cette veste en coton hautement résistante est dotée d’une capuche matelassée dont le bord est entouré de fourrure synthétique et qui camoufle entièrement le visage. Ce modèle s’inspire, selon la marque, du caractère bien trempé du personnage de Han : robuste à l’extérieur et chaleureuse à l’intérieur.

L’intégralité de la collection est inspirée des modèles originaux qui sont aujourd’hui conservés dans les archives du Skywalker Ranch.