Comme la NASCAR, la saison de Formule 1 pourrait aussi se dérouler… En jeu vidéo sur Twitch

La pandémie du Covid-19 (le Coronoavirus, celui que l’on ne présente plus malheureusement) est en train de prendre des ampleurs considérables. Les grands événements sont en train d’être annulé les uns après les autres, que ce soit les salons où les grands rendez-vous. Le Festival de Cannes est repoussé, les grands salons high-tech et de jeux vidéo sont eux aussi repoussés où annulés. Et le monde du sport est lui aussi touché. L’Euro 2020 est repoussé à 2021, les championnats de football sont suspendus et les grandes compétitions automobiles commencent également à l’être. Cette semaine, on apprenait que le championnat de NASCAR allait se dérouler en… Virtuel. En effet, dès aujourd’hui la eNASCAR iRacing Pro Invitational prendra le relais et le virtuel rejoindra donc la réalité. Il se pourrait que la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) puisse prendre le même chemin.

La F1 en jeu vidéo sur Twitch

La saison de Formule 1 est-elle menacée ? Il y a de grandes chances. Cette semaine, on apprenait que le mythique grand Prix de Monaco était d’ores et déjà annulé. Les premiers grands prix d’Australie ou encore de Bahreïn sont eux aussi repoussés à une date inconnue, et c’est peut-être une question de temps avant l’annulation de la saison 2020/2021. C’est pourquoi, la FIA songe peut-être à une alternative.

Le week-end dernier devait être le grand lancement de la saison 2020/2021 avec le grand prix d’Australie de Melbourne. Un grand prix qui a été annulé puisque deux écuries étaient touchées par le Coronavirus. Pour pallier à cette annulation, le pilote français Jean Eric Vergne a organisé un grand prix virtuel sur le jeu de Codemasters : Formule One 2019. L’idée était d’organiser un week-end de F1 (essaies, qualifications et course) pendant une heure et demie avec une partie des pilotes officiels.

Pour poursuivre cette initiative, la FIA pourrait lancer dès cet après-midi une série Esports Virtual Grand Prix pour remplacer les prochaines courses prévues au calendrier et qui ont été reportées. Cet après-midi va donc se dérouler le grand prix virtuel de Bahreïn avec des pilotes officiels et des invités. Au programme ?

Un grand prix virtuel diffusé sur les chaînes officielles YouTube, Twitch et Facebook de la Formula 1.

Une émission en live de une heure et demie.

Une séance de qualifications pour établir la grille de départ.

Une course de 28 tours (50%) sur la piste de Sakir.

Le but est de faire patienter les fans de la F1 en leur proposant une émission de divertissement en attendant la reprise du championnat prévu pour le mois de mai ou juin pour le moment.