En raison du confinement, la NASCAR devient une course automobile virtuelle

Alors que la saison de courses automobile américaines « Cup Series » a été interrompue, la NASCAR et Fox Sport vont diffuser une compétition d’eSport à la télévision. En raison des mesures sanitaires suite à l’épidémie à coronavirus, la chaîne Fox Sport et la NASCAR n’ont eu d’autres choix que de se tourner vers l’environnement virtuel et les jeux vidéo. Le 22 mars prochain, certains des pilotes de la NASCAR Cup Series reviendront à l’écran pour une compétition d’eSport sur le logiciel de simulation iRacing.

Depuis le week-end dernier et l’Atlanta Motor Speedway, la NASCAR Cup Series a retardé (pour ne pas dire annulé) l’ensemble de ses courses de stock-car. Pour les nombreux fans aux États-Unis, c’est un immense vide qui a donc été laissé, et qui n’est pas près d’être de retour sur les écrans. L’ensemble des rendez-vous jusqu’à celui du 9 mai prochain à Martinsville Speedway n’auront pas lieu, soit déjà 7 événements, alors que cette 72ème édition des NASCAR Cup Series possède 36 courses.

Du réel au virtuel

Que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, la situation de confinement actuelle met le vent en poupe aux outils en ligne de télétravail, ou des applications de sport à la maison. Malheureusement, quand il s’agit d’événements physiques, les alternatives pour éviter les annulations pures et dures sont presque inexistantes. Dans le sport automobile, la compétition de la NASCAR pourrait pourtant initier une nouvelle tendance vers le domaine de l’eSport et du jeu vidéo.

La National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), qui organise la compétition sportive du même nom, a réfléchi à une nouvelle manière de proposer du contenu pour les fans. Dès le 22 mars prochain, la eNASCAR iRacing Pro Invitational prendra le pas. Des pilotes comme Dale Earnhardt Jr (champion en titre de la Cup Series), ou encore Kyle Busch, Denny Hamlin, Clint Bowyer, Kyle Larson et Christopher Bell se retrouveront dans une compétition sur eRacing, au volant de bolides… virtuels.

Chaque joueur disputera la course depuis sa maison, et les fans pourront suivre le déroulé sur la chaîne de télévision Fox Sports 1, ou via l’application Fox Sports. La compétition sera plus divertissante que sérieuse, à la fois pour les joueurs et les téléspectateurs. Elle devrait d’ailleurs donner un coup de pouce à la eNASCAR Coca-Cola iRacing, qui est pour le coup une vraie compétition en ligne, avec de vrais joueurs professionnels, aux courses diffusées sur Twitch, Facebook et Youtube un mardi sur deux. La prochaine course de la compétition aura quant à elle lieu le 31 mars prochain, sur l’asphalte – virtuel – du Bristol Motor Speedway.