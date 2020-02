Comment Airbnb veut booster les expériences proposées sur sa plateforme

En 2016, Airbnb lançait « Expériences ». L’idée est tout simple, il s’agit de proposer diverses activités à utilisateurs parmi lesquelles des visites, des dégustations culinaires et une série de rencontres avec des hôtes. La plateforme comprend aujourd’hui plus de 40 000 expériences situées dans plus de 1000 villes et espère encore développer cette option dans l’avenir. Sur son site, elle promet que ces sorties seront menées avec des petits groupes, ce qui permet d’éviter la foule.

Un vrai pari pour l’avenir

C’est dans ce contexte qu’est intervenu le recrutement de Catherine Powell, l’ancienne patronne d’Eurodisney. Elle prend la tête de la division Expériences d’Airbnb. Dans un communiqué, Brian Chesky, le cofondateur de l’entreprise a expliqué ce choix stratégique : « Catherine est la personne idéale pour ce poste. Certaines personnes peuvent proposer des idées créatives. D’autres savent comment diriger de grandes équipes et faire évoluer de grandes entreprises. Catherine peut faire les deux. »

Selon nos confrères de l’Écho Touristique, La dirigeante aura de nombreux chantiers à gérer parmi lesquels la probable implémentation de nouvelles thématiques comme les parcs d’attractions. Si Airbnb privilégie à ce point cette division, cela ne doit bien sûr rien au hasard. Les analystes d’Euromonitor prévoient en effet que les dépenses en expériences des consommateurs augmenteront fortement entre 2016 et 2030 en passant de 5,8 trillions de dollars à 8 trillions.

Pour l’heure, il est encore difficile d’évaluer l’impact de cette diversification sur les résultats économiques de l’entreprise. Selon CNBC, la division Expériences aurait rapporté 15 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2018. Un chiffre à mettre en perspective avec les revenus totaux d’Airbnb : plus d’un milliard de dollars, seulement pour le deuxième trimestre de 2019.

En attirant une dirigeante de haut niveau, l’entreprise semble donc miser sur l’avenir et espère bien décupler ses sources de revenus. L’an dernier, la compagnie avait également annoncé la mise en location de propriétés luxueuses. L’avenir nous dira si ces choix s’avèrent payants.