Comment Amazon veut changer la façon dont nous regardons un match de foot

Le football est le sport le plus populaire au monde, et chaque week-end des centaines de millions de spectateurs observent les matches de leurs équipes favorites dans les tribunes ou devant leurs télévisions. Sauf qu’il arrive aussi qu’une rencontre soit totalement ennuyeuse ou sans saveur, et dans ce cas le temps peut être très long.

Amazon Web Service et la Bundesliga (première division allemande) ont signé un accord pour changer la façon dont nous regardons un match de foot. Concrètement, le géant de la Tech va utiliser les services de son cloud et son IA pour proposer aux spectateurs une batterie de statistiques sur la rencontre de son choix.

Permettre aux fans de s’engager pleinement dans une rencontre

Très simplement accessible sur une application ou via un ordinateur, ce nouveau service comprendra donc la livraison d’un contenu personnalisé aux fans en temps réel. On pourra ainsi jauger la performance d’un joueur en particulier ou de l’ensemble d’une équipe. L’intelligence artificielle est également en capacité de prédire quel joueur est le plus susceptible de marquer le prochain but et à quel moment du match.

Même en cas d’opposition ennuyeuse, il y a donc moyen de trouver un challenge ou un élément intéressant à observer. La Bundesliga est un championnat plutôt spectaculaire mais on peut aussi imaginer l’intérêt d’une telle innovation dans le cadre d’un match de Ligue 2 française notamment.

Andreas Heyden, vice-président pour les sports numériques de la ligue de football allemande, est revenu pour Techcrunch sur les motivations derrière ce partenariat. « Nous essayons d’utiliser la technologie de manière à inciter les fans à s’engager plus pleinement dans la rencontre, et il s’agit de faire passer l’expérience vécue à un niveau supérieur. »

Du côté d’Amazon, cette collaboration est aussi une réelle opportunité de montrer l’intérêt de son intelligence artificielle. Le géant de la Tech espère notamment séduire une nouvelle génération de spectateurs et les convaincre de l’intérêt de sa technologie dans un cadre sportif.