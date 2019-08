Comment changer son nom sur Facebook ?

Plusieurs raisons peuvent justifier un changement de nom sur Facebook, à l’exemple d’un mariage, d’un divorce ou d’une envie de quitter le pseudonyme que vous avez renseigné lors de la création de votre compte.

Les étapes à suivre pour modifier votre profil sont assez simples. Voici comment faire.

Voici comment changer de nom sur Facebook

Dans un premier temps, changer de nom sur Facebook requiert que vous soyez connecté à votre compte depuis un ordinateur. Par la suite, il faut cliquer sur la flèche située tout en haut à droite de votre écran et choisir la catégorie « Paramètres ».

Vous êtes alors automatiquement redirigé vers la catégorie « Général » et vous n’avez donc plus qu’à cliquer sur « Modifier » en face de la ligne « Nom ». Ainsi, vous avez la possibilité de modifier le prénom et le nom de famille ou d’ajouter un deuxième prénom.

Comme Facebook le précise, certaines règles sont obligatoires pour que le réseau social puisse accepter le changement de votre nom. Une fois que vous avez effectué les modifications, vous devez cliquer sur « Aperçu du changement » et choisir comment votre nom doit apparaître.

Quand votre mot de passe a été renseigné, vous n’avez plus qu’à enregistrer les modifications.

Quelles spécificités pour changer son nom sur Facebook ?

Si Facebook note quelques règles de base lorsqu’un utilisateur se rend sur la page web dédiée à son changement de nom, le réseau social dispose aussi d’un centre d’aide qui se veut plus spécifique sur le sujet.

Dans celui-ci, il précise à juste titre qu’il est seulement possible de modifier son nom tous les 60 jours, sans quoi le changement de nom ne sera pas pris en compte par la plateforme. De la même façon, l’entreprise indique que ce dernier peut ne pas être pris en compte pour plusieurs raisons, au-delà d’une tentative effectuée avant 60 jours. Outre le nom respect des règles, la plateforme peut afficher un refus dans le cas où elle vous a préalablement demandé de confirmer votre nom ou que celui-ci ne correspond pas aux documents d’identité présents dans la liste que possède le réseau social.

Plus globalement, votre nom ne doit pas contenir des symboles, des chiffres, des signes de ponctuation, des titres (professionnels et religieux) ou des mots offensants. Il est interdit de se faire passer pour quelqu’un d’autre et le nom renseigné doit « votre nom usuel, dans la vie courante ». Facebook ajoute « que ce nom doit également figurer sur une pièce d’identité ou un document de notre liste de pièces d’identité ».