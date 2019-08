Alors que Facebook essuie les conséquences de multiples scandales depuis la révélation de l’affaire Cambridge Analytica, certains utilisateurs pourraient être tentés de supprimer leur compte sur le réseau social. Pour rappel, c’est un total de plus de 87 millions d’utilisateurs qui ont vu leurs données personnelles fuiter lors de ce scandale qui a mis en lumière plusieurs pratiques de la plateforme, entraînant un intérêt indéniable pour ce que le réseau social aurait pu vouloir cacher.

Cela a également eu pour conséquence de faire naître le hashtag #DeleteFacebook, un appel au boycott relayé par plusieurs utilisateurs populaires, dont l’un des cofondateurs de WhatsApp ou certains acteurs. Si cela ne semble pas avoir eu d’impact conséquent sur le nombre d’utilisateurs du réseau social, cela a tout de même eu des conséquences pour l’image de ce dernier.

En bref, les raisons de la suppression d’un compte Facebook peuvent être liées à la façon dont la plateforme peut traiter les données personnelles de ses utilisateurs, mais aussi à l’envie de s’éloigner des réseaux sociaux ou autre.

Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Facebook, voici la marche à suivre.

Comment supprimer son compte Facebook (maintenant et pour toujours) ?

Pour supprimer définitivement votre compte Facebook sur desktop, vous devez d’abord être connecté, logiquement, à votre propre profil utilisateur. Cliquez ensuite sur la flèche en haut à droite du menu et sur « Paramètres ».

Rendez-vous ensuite dans la catégorie « Vos informations Facebook » située dans le menu en colonne à gauche. Comme le précise le réseau social, « Vous pouvez à tout moment afficher ou télécharger vos informations, et supprimer votre compte ».

Facebook vous propose alors l’option « Supprimer votre compte et vos informations », si bien que vous devez cliquer sur « Voir ».

Attention, une fois à cette étape, Facebook précise bien qu’il est impossible de récupérer votre compte et ses informations « une fois le processus de suppression démarré » (sans toutefois mentionner les 30 jours de délai directement). Dès lors, vous pouvez alors choisir de désactiver votre compte, mais de conserver l’utilisation de l’application de messagerie Messenger, ou de supprimer votre compte.

Pour valider la suppression, vous devez alors cliquer sur « Supprimer le compte » et renseigner votre mot de passe avant de cliquer sur « Continuer » et « Supprimer le compte ».

Sur une page web dédiée, Facebook précise qu’il est possible de récupérer son compte et son contenu pendant 30 jours après la surpression. Pour ce faire, il faut se connecter durant ce délai et cliquer sur « Annuler la suppression ».

