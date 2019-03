Comment supprimer son compte Instagram définitivement ?

Instagram s’est imposé comme l’un des plus grands réseaux sociaux du monde. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs tous les mois, et 4,2 milliards de likes chaque jour, la pépite rachetée par Mark Zuckerberg a tout pour plaire. Cependant, certains usagers s’en plaignent, jusqu’à supprimer son compte Instagram pour ne plus avoir à supporter les photos publiées par les personnes suivies. Si vous voulez en faire de même, voici un tutoriel complet pour y arriver.

Instagram, voyeurisme ?

Rachetée par Facebook il y a quelques années, l’application de partage et de retouches d’images baptisée Instagram a rapidement pris son essor en séduisant toutes les générations. Il s’agit d’un réseau social où les gens partagent leur quotidien via des réseaux sociaux. Parmi les thématiques populaires, on retrouve la gastronomie, les voyages, les célébrités ou encore la mode. Un peu comme Facebook, certains accusent Instagram de favoriser le voyeurisme, en espionnant les moindres faits et gestes des personnes que l’on suit. Pour désactiver Instagram, voire supprimer son compte, voici la procédure à suivre.

Suspendre temporairement son compte Instagram

Il faut distinguer deux moyens de se déconnecter d’Instagram : vous avez la possibilité de désactiver votre compte Instagram de manière temporaire, ce qui le rendra invisible auprès de tout le monde. La deuxième possibilité, beaucoup plus radicale, est de supprimer son compte Instagram pour quitter le réseau social et ne plus y laisser de trace. La société s’engage alors à supprimer de manière définitive toutes votre activité et vos photos, et vous ne pourrez plus les récupérer.

Dans les deux cas, il faut savoir que le seul moyen de suspendre son activité se fait via l’interface web du réseau social. Depuis l’application mobile, vous ne pourrez donc ni désactiver votre compte Instagram, ni le supprimer. Evidemment, Instagram ne facilite pas cette possibilité parce qu’il ne souhaite vraiment pas vous voir partir.

Voici le processus pour désactiver son compte Instagram :

Ouvrez un navigateur web et allez sur Instagram

Entrez vos identifiants de connexion au service

Cliquez sur l’icône profil située dans le menu du haut

Sélectionner la rubrique modifier le profil à droit de votre pseudonyme

Cliquez sur « Désactivez temporairement mon compte »

Expliquez la raison de votre choix dans le menu déroulant

Entrez ensuite votre mot de passe pour valider votre choix

Une fois que vous avez complété cette procédure, votre compte Instagram sera désactivé, et il ne sera plus accessible par le grand public. Vous pouvez cependant toujours le récupérer, et récupérer toutes les photos qui sont dessus. Il s’agit d’une décision temporaire, votre pseudonyme est conservé. Ci-dessous, vous avez un tutoriel en image sur la procédure à suivre.

Etape 1 : allez dans son profil utilisateur, modifier son profil

Etape 2 : valider la désactivation de son compte Instagram

Comment supprimer son compte Instagram ?

Si vous en avez fini avec le réseau social d’images, voilà la procédure pour supprimer son compte Instagram de manière définitive. Vous pouvez toujours choisir de sauvegarder vos images sur votre téléphone auparavant (depuis l’application mobile) si vous vous garder quelques souvenirs. Cette application est définitive, elle supprimera toutes vos photos, stories et pseudonyme de la plateforme.

Voici comment supprimer définitivement le compte Instagram :

Ouvrez la page de suppression du compte sur Instagram

Entrez vos identifiants de connexion au service

Sélectionnez la raison qui vous fait fermer votre compte

Valider l’opération en entrant votre mot de passe

Cliquez sur le bouton rouge

Ci-dessous, vous trouverez l’interface pour supprimer définitivement son compte Instagram. Le design rappelle les anciennes versions du réseau social, et il ne peut pas être confondu avec le nouveau. Encore une fois, cette action est définitive, donc pensez bien aux répercussions que cela peut avoir. Nous ne pouvons que vous inciter à faire des sauvegardes de vos photos. Pour le reste, vous pourrez toujours créer un nouveau compte pour retrouver vos amis et les images de vos centres d’intérêt.