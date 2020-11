Google Photos : comment exporter ses fichiers ? Tutoriel

L’annonce a fait sa petite secousse, et il est venu le temps de prendre une décision. À compter du 1er juin 2021, Google Photos ne sera plus disponible gratuitement de façon illimitée. Les photos et vidéos stockées sur le service de Google seront plafonnées à 15 Go, après quoi il faudra obligatoirement souscrire à l’une des offres mensuelles ou annuelles à Google Photos.

Si vous décidez de changer de service, alors il vous faudra très certainement récupérer l’ensemble de vos données pour les envoyer vers votre nouvel espace de stockage. Ce choix est tout à fait logique : maintenant que Google Photos devient payant, les utilisateurs Android vont pouvoir se pencher à nouveau sur les offres de la concurrence (découvrez notre comparatif des meilleurs services de stockage en ligne).

Forcément, le service de Google ne veut pas vous en laisser la grande liberté, c’est pourquoi la méthode d’export de nos données Google Photos n’est affichée par un gros bouton au milieu de votre smartphone. Rassurez-vous, la méthode reste très simple et ne vous demandera que… de la patience.

Exporter ses photos et vidéos de Google Photos

Google ne vous facilite pas la tâche pour comprendre comment exporter vos photos et vidéos de Google Photos. En revanche, il possède un service tout à fait ludique à utiliser pour pouvoir gérer l’ensemble de l’export de façon globale et transparente. Il suffit… de le trouver. Ce qui est loin d’être simple et vous ne remercierez pour le gain de temps.

Ce service en question s’appelle « Takeout », et il faudra passer par un ordinateur pour l’utiliser de façon efficace. Par celui-ci, vous allez pouvoir exporter vos données de Google Photos en groupant chaque fichier pour gagner du temps.

Rendez-vous donc sur Google Takeout (takeout.google.com), en pensant bien à vous connecter à votre compte Google en question. Une fois sur la page principale, une procédure en deux étapes est proposée où il est noté : « Exportez une copie du contenu de votre compte Google pour le sauvegarder ou l’utiliser avec un service en dehors de Google ». Nous y sommes.

Dans un premier encadré formant une sorte de menu déroulant, vous pouvez découvrir chacun des services Google sur lesquels vous possédez des données. Par défaut, ils sont tous sélectionnés. Pour n’exporter que les photos et vidéos de Google Photos, sélectionner seulement le service export Google Photos.

Notez également que tous les albums sont cochés par défauts. Un bouton avec noté « Tous les albums inclus » vous permet de sélectionner plus en détail les fichiers à exporter. La liste est longue, généralement, chaque dossier correspond à un mois de l’année.

Cette première étape passée, vous êtes fin prêt à passer à l’export de vos données Google Photos pour changer de service. Mais vous l’imaginez bien, si votre compte Google Photos est très lourd, l’export le sera tout autant.

Avant de découvrir la durée d’export, il vous faudra choisir la méthode de transfert des données. La plus simple est celle proposée de base par Google : un lien d’export est créé et vous est envoyé par mail. Les dossiers et vos données sont compressés en fichiers ZIP, jusqu’à 50 Go. Si vous avez suffisamment peu de données, il est aussi possible de s’envoyer les fichiers par Onedrive, Dropbox ou Box.

Ces choix validés, Google Takeout vous donnera une estimation du temps d’export. Les plus chanceux pourront n’attendre que quelques secondes. Mais si vous comme moi possédez l’ensemble de votre vie en image sur Google Photos, le chargement pourra prendre des jours. Pas de panique, le 1er juin, c’est dans sept mois.

Tutoriel : quitter Google Photos et exporter ses données

Récapitulons le processus d’export de vos fichiers photos et vidéos de Google Photos. Pour quitter le service de stockage en ligne, voici les étapes à suivre.

Ouvrez un navigateur web et allez sur Google Takeout

Pensez à bien vous connecter à votre compte Google

Sélectionner Google Photos parmi les services Google à exporter les données

Sélectionnez les fichiers en détail sur « Tous les albums inclus »

Sélectionnez la méthode d’export souhaité

Configurez le type de fichiers de transfert (.zip par défaut)

Cliquez sur Créer un export

Votre export de Google Photos sera effectif à la date indiquée

En image, voici comment procéder.

Étape 1 : rendez-vous sur le site Google Takeout

Oui, cette première étape ne vous demande pas de passer par Google Photos. Pour réaliser la tâche plus aisément, utilisez un navigateur sur un ordinateur.

Étape 2 : sélectionner Google Photos

Une fois connecté à votre compte Google en question, vous arrivez directement sur la fonction d’export. Parmi tous les services Google que vous utilisez, il y a Google Photos dans la liste.

Étape 3 : Exporter vos fichiers de Google Photos

En cliquant sur « Tous les albums inclus », il vous sera possible de ne retenir que les dossiers que vous souhaitez conserver. Bonne chance tout de même pour savoir lesquels sont les bons. Par défaut, Google les nomme par mois de l’année. Normalement, ils sont déjà tous sélectionnés. On vous conseille donc de laisser comme tel et d’exporter l’ensemble de vos données pour éviter d’en oublier.

Étape 4 : Configurez la méthode d’export

Ici, vous allez pouvoir choisir d’exporter vos fichiers en créant un lien d’export ou passer directement par des services comme Onedrive, Box ou encore Dropbox. Les fichiers sont par défauts compressés en .zip, mais il est possible de choisir d’autres formats comme .tgz. Cette étape passée, Google vous donnera un aperçu de la durée d’export.

Étape 5 : cliquez sur « Créer un export »

Voilà ! Il ne vous restera plus qu’à être patient et avoir choisi un autre service de stockage en ligne avec suffisamment de place.

