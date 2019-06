Comment les filtres Snapchat contribuent à la popularité de la chirurgie esthétique

L’essor des réseaux sociaux n’a pas eu que des bons côtés, loin de là. Les filtres qui permettent de retoucher des photos comme sur l’application Snapchat contribuent à la popularité… des chirurgiens esthétiques !

Un rapport publié par le South China Morning Post met en lumière cette nouvelle tendance qui consiste à se faire opérer pour ressembler à ses selfies retouchés. Le concept de « dysmorphie Snapchat » a été inventé en 2018 et illustre parfaitement le malaise.

Ressembler à son filtre Snapchat ?

Les filtres Snapchat permettent de retoucher un selfie avec des yeux plus grands, un nez plus fin, ou encore un visage plus symétrique. Les réseaux sociaux de manière générale ont largement contribué à développer les apparences, ce qui incite les jeunes à passer sous le bistouri pour atteindre parfois leur fantasme esthétique. Cela ne concerne toutefois pas tout le monde, à l’instar de ce ministre indien qui a été victime d’un filtre chat en pleine conférence.

Interrogé par nos confrères chinois, le psychiatre Jamie Chiu est revenu sur cette tendance qui fait des dégâts psychologiques considérables parmi la jeune génération : « il n’y a aucun doute sur le fait que grandir dans un environnement centré autour des réseaux sociaux nuit à l’estime de soi-même ». Il rajoute que « les filtres en particulier mènent à une tendance dangereuse où les utilisateurs se sentent mal parce qu’ils ne se trouvent pas aussi beaux que leurs filtres ».

En Chine, 50% des patients ont moins de 28 ans

Que ce soit en Chine ou ailleurs dans le monde, la tendance est la même. Selon les données récoltées par le South China Morning Post, la moitié des personnes qui ont recourt à la chirurgie esthétique en Chine ont moins de 28 ans. Le marché de la chirurgie esthétique est en plein essor, et il devrait atteindre 71,8 milliards de dollars cette année. Toujours selon nos confrères, le nombre de cliniques de chirurgie esthétique a d’ailleurs augmenté de 10% entre 2017 et 2018.

En Europe de l’Ouest, la tendance est la même – bien qu’elle soit légèrement moins brutale : la moyenne d’âge où les gens font appel à cette transformation a chuté de 5 ans pour atteindre 37 ans en 2018. La faute à l’essor des selfies et des photos qui sont prises via des smartphones toujours plus puissants.

Plutôt que de venir avec un complexe ciblé, le chirurgien plastique Julien De Silva qui est basé à Londres explique que « les patients viennent directement avec une photo retouchée d’eux-mêmes, et demandent de ressembler à cette dernière ». Bien souvent, il regrette que leurs exigences ne soient pas toujours réalistes et reconnait que les « réseaux sociaux ont une influence significative sur notre culture ».