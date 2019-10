Comment Iron Man pourrait revenir dans le MCU

On ne va pas vous le cacher, l’article suivant contient des spoilers, notamment sur la fin d’Avengers : Endgame. Mais si vous ne l’avez pas encore vu, on se demande ce que vous faites sur cet article…

Dans l’histoire du Marvel Cinematic Universe, Iron Man occupe une place à part. Tout d’abord parce que c’est le premier super-héros qui a débarqué dans le MCU, il y a désormais plus de 10 ans. Mais aussi parce que c’est un personnage clé des Avengers et aussi particulièrement apprécié des fans. Autant dire que son décès a été un choc, même si c’était aussi un vrai choix scénaristique. Reste que désormais, Marvel pourrait le ramener dans l’histoire. Pas sous la forme d’une résurrection, Marvel a déjà prévenu que ce ne serait pas le cas. Mais d’autres options sont bel et bien sur la table.

Iron Man, incontournable chez Marvel ?

Alors que le MCU se prépare à prendre la direction des étoiles, Iron Man peut sembler un héros quelque peu « terre à terre ». Mais, cela ne veut pas dire qu’il n’a plus sa place.

Certains considèrent en effet, qu’Iron Man pourrait revenir sous la forme d’une IA. Tout comme il s’appuyait sur J.A.R.V.I.S. puis F.R.I.D.A.Y, on imagine très bien ce destin. A plus forte raison alors que Tony Stark savait très bien qu’il y avait une possibilité élevée pour qu’il meure comme on le voit dans le message holographique final.

L’histoire des comics, notamment la saga Ironheart nous montre qu’il n’y a rien de fou dans ce concept. Il avait lui-même alors imaginé cette solution. Toutefois, c’est alors sous une forme holographique qu’Iron Man apparaissait. Or, on peut facilement imaginer que cette solution ne soit pas retenue par Marvel. Pourquoi ? Tout d’abord, cela ferait très Star Wars, mais aussi plus cher. Mais sous la forme d’une petite voix dans l’oreillette de Spider Man, on doit dire que l’on ne cracherait pas dessus.