Iron Man bientôt de retour à l’écran ?

Sans surprise, cet article contient des SPOILERS sur le dernier film du MCU, Avengers Endgame. Si vous poursuivez votre lecture, c’est à vos risques et périls.

Robert Downey Jr, fait sans doute partie des acteurs les plus iconiques du MCU. Parce qu’il a largement contribué à le lancer bien sûr. Mais aussi parce qu’il a apporté une incroyable fin à l’arc narratif construit autour de la première génération des Avengers. On aurait pu penser que le décès de son personnage, Tony Stark / Iron Man, pour détruire Thanos et ses armées signait sa fin dans le Marvel Cinematic Universe. Mais il pourrait bien faire un surprenant come-back.

En effet, une série serait en cours de préparation pour la plateforme Disney+ et les studios essaient de convaincre Robert Downey Jr, de devenir Iron Man une dernière fois. Enfin presque. L’idée de cette série ? Parler du personnage d’IronHeart, l’héroïne qui remplace Iron Man dans les comics.

De son vrai nom Riri Williams, il s’agit d’une étudiante du MIT qui construit sa propre armure sur le modèle d’Iron Man. Mais dans les comics, c’est là que Tony Stark joue au mentor avec elle en lui apprenant tout ce qu’il sait avant qu’elle ne le remplace. L’option choisie par Disney serait donc de mettre Robert Downey Jr, dans un rôle à la Jarvis, une intelligence artificielle capable d’aider la jeune femme. Son rôle pourrait donc être uniquement sous forme de voix-off.

A noter que Robert Downey Jr, lui-même a déjà expliqué qu’il voudrait bien voir Ironheart dans le MCU pour le remplacer. Une prise de position qui rend optimiste quant à son éventuelle participation dans un projet.

The real story here is that @RobertDowneyJr said publicly in a room full of people that #Ironheart should be in the MCU. I went straight back to the press area afterward and was like YOU ALL HEARD IT, WRITE THAT DOWN https://t.co/WoursjnRdW

— wikipedia brown ||| abolish ICE. (@eveewing) June 16, 2019