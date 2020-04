Comment le succès des Gardiens de la Galaxie a changé le MCU

Avengers : Infinity War et Endgame ont été d’incroyables succès au cinéma, tant pour les fans que pour la critique. Avec des records d’audience, un casting XXL et une ambition démesurée, Marvel a redéfini le monde des super-héros au cinéma. Mieux, désormais,c ‘est la référence, comme pour Avatar 2 qui veut faire mieux et même Jurassic World : Domininon, présenté comme le Endgame des dinosaures. Mais, pourtant, le film devait présenter un casting moins fourni initialement. Très concrètement, les Gardiens de la Galaxie ne devaient faire qu’une courte apparition.

C’est James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie Vol 1 et Vol 2, qui a évoqué le sujet sur son compte Twitter. A la base, son équipe de personnages, composée notamment de Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) ne devait apparaître que marginalement dans les épisodes clôturant la phase 3 de Marvel.

Comme il l’explique, les personnages ne devaient faire qu’un cameo, mais quand il a commencé à écrire le scénario de l’épisode 2 des Gardiens de la Galaxie, les choses avaient évolué.

Originally they were solely going to cameo in “Avengers 3” but by the time I was writing the screenplay for Vol 2 it became something more. #QuarantineWatchParty #GotGVol2 https://t.co/RnUH74GN0n

