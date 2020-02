Jurassic World 3 est le Endgame des dinosaures

C’est un acteur qui a un pied dans deux des franchises qui ont le plus de succès à l’heure actuelle : Jurassic Park et Marvel. Chris Pratt, par ce statut unique, possède donc un regard (et un CV) pour le moins particulier sur le cinéma hollywoodien actuel. Si on ignore quel rôle il préfère entre Peter Quill / Star Lord et Owen Grady, il semble en tout cas particulièrement optimiste sur le prochain épisode de la saga des dinosaures : Jurassic World 3.

Jurassic World 3, un mastodonte ?

Pour rappel, avec les films Jurassic World, la saga s’inscrit dans la continuité des précédents films. On retrouvera même Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum, les acteurs du film original pour clôturer cette nouvelle trilogie. Un film qui s’annonce donc « All-Stars » et inspire une comparaison très particulière à Chris Pratt.

En effet, comme on fait revenir les personnages originaux, dont Jeff Goldbum qui est aussi apparu dans Fallen Kingdom, ce Jurassic World 3, s’inscrit pour lui dans la droite lignée d’Avengers Endgame. Voici ce qu’il a expliqué dans une interview récente dans The Ellen DeGeneres Show.

Il a tout le monde. Il y a à peu près tout le monde dedans. Peut-être que je l’ai fait sauter, mais je m’en fiche. Tous les acteurs du Jurassic Park d’origine reviennent. Cela ressemblera beaucoup à la façon dont Endgame a réuni tout le monde pour Marvel.

A noter qu’en plus du casting original, cela permettra aussi de retrouver Brice Dallas Howard, Jake Johnson et Omar Sy, qui retrouveront leurs personnages originaux. Du côté du casting, on a aussi appris récemment que Scott Haze (Venom) et Dichen Lachman (Altered Carbon) seraient au programme, pour des rôles encore inconnus.

On s’interroge tout de même avec l’analogie de Chris Pratt. Dans cette version de l’histoire, qui est Thanos ? Les êtres humains ou les dinosaures ?