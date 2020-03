Avatar 2 : l’objectif est de faire mieux que Avengers Endgame

En 2009, James Cameron a surpris la planète avec le film Avatar. Un film innovant, futuriste et qui va marquer durablement l’histoire du cinéma. En quelques semaines, il devient le plus gros succès de l’histoire du cinéma. Mais voilà. 10 ans plus tard, le film a perdu sa couronne, battu par Avengers : Endgame.

Un objectif ambitieux pour Avatar 2

Mais la guerre du box-office pourrait bien reprendre. Après tout, avec Titanic puis Avatar, James Cameron s’est déjà emparé à deux reprises de la première place. Il paraît donc logique qu’il veuille récidiver.

Stephen Lang, qui va reprendre son rôle du méchant colonel Quaritch dans la suite d’Avatar considère que le film devrait reprendre le sommet du box-office. C’est ce qu’il a expliqué dans une interview à The National. Il est tout de même utile d’avoir à l’esprit qu’en 2009, Hollywood était très différent de ce qu’il est aujourd’hui, sans très grande franchise pouvant monopoliser l’attention. En 2021, on trouvera pas moins de sept films de super-héros. Dont Black Adam chez DC Comics qui pourra s’appuyer sur la stature de Dwayne Johnson. De façon générale, ce sont les films de super-héros qui dominent à l’heure actuelle le box-office et Avatar 2 ne pourra plus compter sur l’effet de surprise / curiosité du premier épisode.

Une concurrence qui pourrait bien empêcher Avatar 2 de dépasser le total de 2,7 milliards de dollars atteint par Avengers : Endgame.

Pour rappel, le tournage d’Avatar 2 est déjà terminé pour ce qui est des prise de vues réelles. Mais, désormais c’est une longue phase de post-production qui a été lancée. La sortie est normalement prévue pour décembre 2021 mais James Cameron a déjà évoqué l’idée de repousser le film. En revanche, il veut pouvoir enchaîner rapidement. Cinq films différents sont prévus dans les prochaines années.