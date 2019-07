Comment les acteurs de Breaking Bad ont donné de faux espoirs à des millions de fans

Avons nous encore besoin de présenter Bryan Cranston ? Un acteur de génie que vous avez sans doute tous vu dans la série Malcolm où il interprétait avec génie Hall, le père de famille complètement loufoque ! Mais, le vrai génie, il l’incarnait dans la série Breaking Bad dans la peau de Walter White aux côtés d’Aaron Paul qui était dans la peau de Jesse Pinkman, un jeune adulte perché accroc aux diverses drogues avec qui il faisait équipe. Ce duo fort a partagé l’affiche durant cinq saisons de la fameuse série de Vince Gilligan : Breaking Bad. Depuis quelques mois, nous savons qu’un film Netflix est en préparation. Et les deux acteurs ont carrément « trollé » leurs fans depuis 20 jours sur les réseaux sociaux !

Breaking Bad : Quand Walt et Jesse se jouent des fans !

Tout a débuté le 25 juin dernier. Bryan Cranston (Walter White à gauche sur l’image) et Aaron Paul (Jesse Pinkman à droite donc), postent tous les deux la même photo sur leurs réseaux sociaux au même moment. La photo de deux ânes en noir et blanc.

Dès lors, internet s’embrase, les ânes pouvant faire penser au Mexique, région dans laquelle se déroule une partie de la série. Les fans en sont certains, le teasing autour du film Netflix est en marche. Le 2 juillet, les deux acteurs enfoncent le clou avec une photo qui les met en scène dans une rivière. Là encore, la photo est publiée à la même heure sur les réseaux sociaux des deux acteurs ! Ainsi qu’à la même heure que la photo des deux ânes !

Cette fois, c’est certain, Walt & Jesse semblent être de retour et la « hype » est à son maximum pour les fans. Et puis, le 8 juillet, cela commençait à sentir un peu l’arnaque. C’est une nouvelle fois sur les réseaux sociaux que deux nouvelles photos sont publiées, à la même heure, mais cette fois, bien qu’elles soient semblables, ce ne sont pas les mêmes !

A collaboration so smooth you can taste it. 🥃 24 hours people! pic.twitter.com/c6kBRnxnCW — Bryan Cranston (@BryanCranston) July 8, 2019

A collaboration so smooth you can taste it. 🥃 24 hours people! pic.twitter.com/bPnWWpEGEF — Aaron Paul (@aaronpaul_8) July 8, 2019

Quelques heures plus tard, l’info est officialisée, il s’agit en réalité d’un canular de la part des deux acteurs pour annoncer le lancement de leur propre marque de Mezcal, un alcool mexicain dont est notamment dérivée la tequila ! Alors, véritable canular ? Où véritable teasing très original ? C’est à vous d’en juger !

Bryan Cranston and Aaron Paul Just Announced Their New Mezcal Brand, 'Dos Hombres' https://t.co/V4Th3mfRQy pic.twitter.com/VTjEueU9w1 — Esquire (@esquire) July 9, 2019

Quoi qu’il en soit, le film Breaking Bad est attendu en exclusivité sur Netflix à une date encore inconnue. Ce dernier sera de nouveau écrit par le créateur de la série Vince Gilligan. Si nous ne savons rien d’officiel au sujet du casting et du synopsis, certaines rumeurs annoncent que le film se déroulerait après la dernière saison et qu’Aaron Paul serait d’ores et déjà dans le casting du film !