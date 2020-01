Comment monétiser un podcast ? Spotify a la solution

2019 a été un tournant majeur pour Spotify, notamment en ce qui concerne les podcasts. En effet, l’entreprise suédoise confirme son ambition de devenir la plateforme ultime dans ce domaine. Après avoir racheté de nombreuses startups dont un outil de production de podcasts facile à utiliser, le prochain enjeu de Spotify est la monétisation de ce format.

Jusqu’à présent cette problématique et le principal frein des créateurs de podcasts. En effet, contrairement à YouTube ou Twitch, les plateformes spécialisées dans le podcast cherchent en vain un moyen de trouver un modèle économique viable pour les podcasteurs. Spotify prend une nouvelle fois le large en présentant la technologie Streaming Ad Insertion (SAI). Si les annonceurs sont frileux d’investir dans ce format, c’est surtout parce que les statistiques d’engagements, d’écoutes, ne sont pas encore assez détaillées.

Désormais, Spotify déclare avoir trouvé une solution de communiquer sur des informations comme les impressions réelles des publicités, leur fréquence, leur portée et des renseignements anonymes sur l’audience (l’âge, le sexe, le type d’appareil et le comportement d’écoute).

Vous devez penser que les épisodes seront désormais envahis par la publicité, cependant ce ne sera pas le cas. Des plateformes comme Anchor proposent d’intégrer de la publicité en début ou en fin d’épisode, le système de Spotify ne rajoutera pas d’annonces supplémentaires il ne fera que remplacer intelligemment ces publicités. Pour le moment, la technologie SAI n’est pas disponible pour tous, Spotify a d’abord choisi de la tester sur ses contenus originaux comme l’émission Jemele Hill Is Unbothered avec la marque Puma.

Selon les premiers retours, les publicités créées, placées et suivies avec SAI ont augmenté la notoriété des annonces en améliorant la capacité des gens à se souvenir d’avoir écouté une publicité de plus de 180 %. Devant ces résultats prometteurs, Spotify affirme que ses équipes travaillent de manière intensive sur cet aspect, et que ce n’est que les débuts en ce qui concerne la monétisation des podcasts.

Quand Spotify ouvrira cette option à tous les producteurs de podcasts, cela pourrait conduire à un soutien financier plus important pour vos émissions préférées, et surtout d’autres créateurs devraient se lancer pour ainsi agrandir le catalogue Spotify.