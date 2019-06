Spotify : des publicités ciblées selon les podcasts que vous écoutez

À l’instar de Google, qui a même intégré les podcasts sur son moteur de recherche, Spotify a investi beaucoup d’argent afin de populariser ce format sur sa plateforme de streaming. Et alors qu’auparavant, Spotify était surtout une destination pour la musique, désormais, il s’agit d’une application de musique et de podcast, une sorte de YouTube pour les contenus audio.

Et grâce aux podcasts, les publicités ciblées de Spotify sur son offre gratuite pourraient bientôt générer plus d’argent. Lorsqu’il est question de publicité en ligne, mieux c’est ciblé et pertinent, et plus ça peut rapporter de l’argent.

Or, grâce aux podcasts, Spotify propose de nouveaux critères à ses annonceurs pour faire écouter les bonnes publicités aux bonnes personnes.

Les podcasts, nouvelle machine à cash pour Spotify ?

Comme le rapporte notre confrère The Verge, le géant européen du streaming vient d’annoncer les nouvelles fonctionnalités publicitaires liées aux podcasts aux entreprises clientes. « Nous aspirons à développer une solution publicitaire plus robuste pour les podcasts, ce qui nous permettra de nous aligner sur le type de fonctionnalités de ciblage, de mesure et de création de rapports que nous avons pour les annonces diffusées parallèlement à d’autres contenus comme la musique et la vidéo », explique un représentant de l’entreprise.

Dans un premier temps, afin de tester ces nouvelles publicités ciblées en fonction des préférences des utilisateurs de podcasts, Spotify a travaillé avec deux annonceurs : Samsung et 3M. Mais cette possibilité sera déployée plus largement auprès des annonceurs de Spotify et sera disponible dans quelques pays, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Australie.

Sinon, pour rappel, aux USA, Spotify a récemment lancé un nouveau type de playlist qui concurrence la radio traditionnelle : des playlists qui se mettent à jour plusieurs fois dans la journée et qui mélangent musique et podcast d’actualité.