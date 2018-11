Certes, l’iPhone XR est de seul smartphone de la nouvelle génération d’Apple à coûter moins de 1 000€, il n’empêche que cela reste un objet de luxe auquel il faut faire attention. Vous l’avez peut-être déjà expérimenté par le passé : les écrans de verre peuvent se briser, le dos du téléphone peut prendre des coups et l’appareil photo peut aussi se rayer. D’où l’importance de trouver une solution pour protéger son iPhone XR et éviter toutes ces péripéties.

Pour éviter tout incident, il est donc utile de partir sur des équipements qui permettent de protéger l’iPhone XR à tous les niveaux. Cela ne coûtera jamais plus que quelques euros, et cela permet potentiellement d’économiser des frais de réparations (qui peuvent vite chiffrer chez Apple et in fine garder son smartphone plus longtemps.

Ci-dessous, vous trouverez une liste non-exhaustive de tous les accessoires qui permettent de protéger l’iPhone XR de tous les chocs. Cela passe par évidemment une coque de protection plus ou moins sophistiquée (et discrète), un film de protection à l’avant (et pourquoi pas à l’arrière) de l’iPhone XR ainsi qu’un film pour protéger le capteur photo. Ce dernier point est trop souvent oublié, mais c’est bien lui qui dépasse à l’arrière et qui prend ainsi les chocs.

Une coque de protection pour l’iPhone XR

La coque est devenue l’accessoire indispensable pour assurer la protection de son iPhone XR – et de tous les smartphones en général. Si certains la critiquent parce qu’elle ne permet plus de laisser apparaître le beau design du smartphone Apple, il y a des solutions pour qu’elle se fassent le plus discrètes possibles : la coque transparente est une alternative. Sinon, il y en a pour tous les goûts : cela va de la coque en cuir à celle aux couleurs militaires en passant par des bumpers qui assurent juste les rebords de l’iPhone XR.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de coques pour iPhone XR :

Que ce soit sur Amazon ou sur tout autre site marchand, il faut bien faire attention aux coques de protection pour l’iPhone XR. En effet, certaines sont peut-être belles, mais elles ne sont pas assez solides. Il faut donc bien faire attention à la qualité de ces dernières. Les différents commentaires et avis clients seront d’une grande aide pour voir laquelle est la plus fiable.

Film de protection pour l’écran de l’iPhone XR

Apple affirme que l’écran de verre sur l’iPhone XR est beaucoup plus résistant que celui des modèles précédents. Pour autant, il faut quand même rester très vigilant et une erreur est vite arrivée. Il suffit qu’un petit caillou dépasse lors d’une chute pour que l’écran se brise. Pour éviter cela, il existe des films de protection qui viennent englober et protéger toute la surface avant de l’iPhone XR. Ceux qui sont de bonne qualité permettent d’éviter la perte de luminosité.

Ci-dessous, vous trouverez donc quelques références pour un film :

Pour ceux qui ne veulent pas de coque, il est également possible d’acheter un film de protection pour protéger l’arrière de l’iPhone XR. Ci-dessous, vous trouverez un exemple pour cela :

Comment protéger la caméra de l’iPhone XR ?

Le dernier emplacement à protéger sur l’iPhone XR, et ce n’est pas des moindres, c’est le capteur photo à l’arrière. En effet, celui-ci dépasse légèrement de la surface plane à l’arrière, et cela le rend très sensible aux chocs. Quand on pose le smartphone sur une surface, c’est aussi lui qui est le premier au contact de celle-ci. Pour éviter qu’il ne se raye, il faut donc aussi le recouvrir par une protection.

Ci-dessous, une liste de films de protection pour le capteur photo :

Cet accessoire est loin d’être le plus cher, mais c’est probablement l’un des plus importants pour continuer à prendre de belles photos.

Conclusion : la meilleure protection pour le smartphone

Si vous optez pour une coque de protection, un film à l’avant et un film sur le capteur photo, vous êtes prêts à affronter tous les dangers. Attention quand même, on n’est jamais à l’abri d’une chute. La meilleure protection est probablement de faire toujours très attention à ce qu’on en fait, et comment on le tien. Un iPhone XR, comme tout objet technologique, est par définition fragile.

Ci-dessous, vous pouvez voir en temps réel le meilleur prix pour un iPhone XR. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif avec l’iPhone XS, le modèle XR est bien moins cher – et il propose des fonctionnalités assez proches de son grand frère.