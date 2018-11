Comment recharger sa Tesla à l’énergie solaire ?

Si comme moi vous n’en pouvez plus d’attendre de voir naître l’enfant de la collaboration entre SolarCity et Tesla, qui a racheté la première en 2016 pour 2 milliards de dollars avant de réduire ses activités, alors cet article est fait pour vous. En effet, le créateur de la chaîne YouTube CWNE88 s’est amusé à connecter ses panneaux solaires au chargeur de sa voiture dans l’optique de ne rouler que lorsque la météo a été assez clémente pour lui fournir suffisamment d’énergie verte. Utile, quand on sait comment les prix de l’électricité peuvent grimper vite et qu’elle vient souvent du dangereux nucléaire.

À reproduire à la maison

Si vous souhaitez profiter du même système, sachez que la procédure est relativement simple -pour peu que vous ayez quelques connaissances en technique- et que la vidéo ci-dessus explique tout dans le détail. Le youtuber annonce avoir utilisé un Raspberry Pi, dont les dernières versions supportent enfin le Wi-Fi.

Connecté à sa batterie Tesla Powerwall alimentée grâce à la lumière du soleil, celui-ci envoie ensuite des informations au Wall Connector qui lance le chargement de la voiture en fonction des données météo. Ainsi, s’il pleut et que l’énergie emmagasinée n’est donc pas directement produite par notre étoile, l’ordinateur coupe le courant pour une meilleure empreinte écologique.

Et ensuite ?

Là où cette automatisation est ingénieuse, c’est qu’elle concilie performance économique et respect de l’environnement. En effet, en choisissant de parier sur l’énergie solaire, le propriétaire de cette Tesla en profite également pour réduire ses dépenses en électricité.

Quand on connaît l’appétence que peut avoir la firme à travailler avec hackers pour améliorer la sécurité de ses voitures, espérons qu’elle remarquera aussi cette initiative pour en faire une norme sur les prochains Wall Connectors, commercialisés actuellement au tarif de 500$ sur la boutique en ligne de la marque.

