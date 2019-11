Comment Samsung compte-t-il rivaliser avec Huawei ou Xiaomi ?

Le marché des smartphones a énormément évolué au cours des dernières années. À l’origine, Apple et Samsung étaient les deux principaux concurrents, si bien qu’il arrivait parfois que certains utilisateurs identifiaient Android à la firme coréenne. Aujourd’hui c’est une toute autre histoire, les concurrents chinois prennent de plus en plus de place jusqu’à devenir de véritables dangers pour le bon développement d’Apple et de Samsung.

Si la firme de Cupertino a décidé de miser davantage sur les services, tout en essayant de rendre ses iPhone plus accessibles, Samsung prend également des mesures pour se différencier. Dernièrement on apprenait que Samsung décidait d’arrêter sa production de smartphones pour le marché chinois. En parallèle, les ventes du géant coréen chutent considérablement en Inde, un autre marché énorme. Cette éviction de ces deux pays est principalement due à l’ascension de nouveaux acteurs comme Xiaomi ou Huawei.

La seule solution pour Samsung de rester dans la course, est de baisser le prix de ses appareils. Pour cela il est inévitable de baisser les coûts de production. Jusqu’à présent, l’entreprise coréenne produit l’ensemble de ses téléphones dans ses usines en interne. Désormais, Samsung compte externaliser une partie de sa chaine de production en Chine. En effet, le constructeur coréen prévoit d’exporter un cinquième de sa production en Chine, chez Wingtech. Ce fabricant travaille déjà pour Xiaomi et Huawei, les deux concurrents que Samsung compte battre en prenant cette décision.

Nous reprenons le rapport de Reuters selon lequel Samsung prévoit d’expédier 60 millions de smartphones fabriqués en Chine l’année prochaine, sur un objectif total de 300 millions sur le long terme. Il s’agit de 20% de la production de smartphones Samsung.

De ce fait, Wingtech pourrait réduire le coût des composants de près de 30% pour Samsung ce qui permettrait donc à l’entreprise d’en tirer de nombreux avantages, comme la possibilité de vendre ses produits moins cher et ainsi reconquérir sa part de marché.