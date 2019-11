Samsung Galaxy A10, A20e, A40, A50, A70, A80 : quel smartphone choisir ?

Le saviez-vous, la gamme Galaxy A de Samsung est la plus vendue, cependant, la multiplication des références a tendance à perdre les consommateurs. En effet, la firme coréenne propose sur le marché français 6 smartphones différents issus de cette gamme : le A10, A20e, A40, A50, A70, et le A80. Comme leurs noms l’indiquent, ces smartphones présentent des caractéristiques différentes, qui ont tendance à évoluer selon le chiffre qui précède le A. Mais alors, comment faire son choix, et comment trouver le Galaxy A qui nous convient le mieux ? Le mieux c’est de partir du début.

Le Galaxy A10

Design

En termes de design, les Galaxy A tendaient à se rapprocher de la gamme Galaxy S, cependant, le Galaxy A10 bouscule cette évolution. En effet, alors que les smartphones de cette catégorie ressemblaient de plus en plus à du haut de gamme, ce nouveau design remet la gamme A à sa place. Si les finitions sont loin d’être bâclées, l’importance apportée au choix des matériaux est moindre. L’usage du plastique rappelle les premiers smartphones.

En ce qui concerne la face avant, le Galaxy A10 propose une apparence complètement dans l’air du temps, avec un grand écran de 6,2 pouces, équipés de bords très fins, sans oublier la fameuse encoche qui pour ce modèle sera sous forme de goutte. De par sa grande taille, le Galaxy A10 peut poser des problèmes dans la manipulation à une seule main. Pour ne pas lui jeter la faute, c’est également le cas pour de nombreux autres modèles du marché actuel.

Lorsque l’on prend en main ce Galaxy A10, la première réflexion que l’on se fait, c’est que Samsung n’a pas cassé sa tirelire pour produire ce téléphone. En effet, ce smartphone ne possède pas de lecteur d’empreintes digitales, il faudra se contenter de la reconnaissance faciale et d’autres méthodes plus traditionnelles comme le code, voire le schéma. Une nouvelle preuve qu’il s’agit bien d’un smartphone d’entrée de gamme : l’absence du port USB-C. Le Galaxy A10 conserve la bonne vieille prise micro-USB, ainsi qu’une prise Jack de 3,5 mm.

Écran

Si concernant le design Samsung ne s’est pas ruiné, on aurait pu croire que la firme coréenne se concentrait sur les qualités d’affichage. Raté, le Galaxy A10 n’est pas équipé d’une des dalles AMOLED dont seul Samsung a le secret, mais d’une simple dalle LCD TFT. Il n’est donc pas très surprenant de voir un faible taux de contraste, qui plafonne à 1170:1. Heureusement, cet écran reste tout de même facilement lisible en pleine lumière grâce à une luminosité maximale atteignant 430 cd/m2, ainsi qu’un taux de réflexion moyen de 48%.

Habituellement, Samsung propose d’excellents résultats en termes de colorimétrie, pourtant, le Galaxy A10 se montre décevant une nouvelle fois. La température de couleurs capable de grimper jusqu’à 8000 K est tout bonnement médiocre. De plus, Samsung n’a pas pris la peine d’ajouter la possibilité d’ajuster la température, encore un point faible.

Pour accabler encore plus ce Galaxy A10, Samsung n’a pas pris la peine de proposer une définition Full HD, si bien que le A10 conserve une simple définition HD+ (1 520 x 720 px). Cette définition propose donc le minimum en termes de résolution : 272 ppp.

ACHETER LE GALAXY A10

Performances

En termes de performances, le Galaxy A10 est un smartphone qui a les capacités de réaliser sans problèmes des tâches basiques. Il embarque un SoC Exynos 7884 de 8 coeurs avec en plus de cela 2Go de RAM. Cependant, lorsque l’utilisation devient un peu trop intensive, quelques ralentissements peuvent se faire ressentir. C’est notamment le cas, lorsque l’on switch entre plusieurs applications.

Sa puce graphique Mali-G71 MP2 est loin d’être la plus pertinente du marché. Elle offre tout de même la possibilité au Galaxy A10 de lancer la plupart des jeux présents dans le Play Store. Pour les jeux les plus gourmands, il faudra sûrement se rendre dans les réglages pour revoir à la baisse les graphismes du gameplay.

Audio

Exactement comme la Galaxy A20e, que l’on évoquera juste après, le Galaxy A10 offre une sortie casque médiocre. Si vous tenez vraiment à obtenir une fidélité maximum dans la restitution sonore il faudra opter pour un dispositif sans fil, ou encore plus efficace… changer de smartphone. En ce qui concerne le haut-parleur présent au dos du Galaxy A10, son rendu est également médiocre, il sature rapidement, il n’est bon qu’à passer des appels.

Autonomie

Vu son écran peu satisfaisant, et ses faibles performances, le Galaxy A10 met à disposition d’excellentes qualités en ce qui concerne son autonomie. Avec sa batterie de 3400 mAh, le Galaxy A10 est capable de facilement tenir 19h en une recharge. Cela lui permet de faire partie des meilleurs smartphones du moment sur ce critère. Un chargeur de 5W est fourni par Samsung. Ce dernier n’inclut évidemment pas la charge rapide, puisqu’il faut compter près de 3h pour remplir sa petite batterie.

Photos

Encore un énorme point faible pour le Galaxy A10. Si en plein jour, le smartphone se débrouille plutôt pas mal, ce n’est pas encore une qualité incroyable. En effet, le rendu présente une quantité de détails honnête, cependant il manque encore de contraste. À titre de comparaison, le Redmi 3 Pro fait bien mieux qui est vendu quelques dizaines d’euros en plus présente une copie bien meilleure.

En basse lumière, c’est une catastrophe, les détails ne ressortent plus, noyés par le bruit. Le Galaxy A10 ne parvient pas suffisamment à lisser les couleurs. Pour la caméra frontale, c’est pareil. L’objectif de 5 Mpx fournit des clichés bien moyens. Il parvient tout juste à gérer le contre-jour et peine à se focaliser sur les détails les plus fins.

Le Galaxy A20e

Après le Galaxy A10 qui ouvre timidement la voie pour ce gamme de smartphones Samsung, voyons voir ce qu’offre le Galaxy A20e. Pour rappel, le Galaxy A10 a été décevant sur l’ensemble des points, mis à part peut-être l’autonomie.

Par rapport au Galaxy A10, le Galaxy A20e opte pour un format plus petit avec son écran de 5,8 pouces pour une définition de 1560 x 720 px, contre 6,2 pour le Galaxy A10. C’est exactement la même taille que l’iPhone X, sauf que le Samsung Galaxy A20e emporte un large menton inférieur qui l’amène à des dimensions plus élevées 147,4 x 69,7 x 8,4 mm. Il est également plus léger, 141g contre 168g.

La coque arrière est bien plus brillante que celle du A10, cependant, elle reste en plastique. Elle a le défaut de marquer très vite et les traces de doigts seront rapidement visibles. Une autre différence avec le Galaxy A10 : le capteur d’empreinte digitale. En effet, ce modèle intègre le capteur d’empreinte digitale, et non pas un, mais bien deux capteurs photo, le deuxième étant un grand-angle.

Le Galaxy A20e offre une sortie casque médiocre. En ce qui concerne l’unique haut-parleur, il est bien trop faible pour pouvoir rendre un son de qualité. Il pourra s’avérer utile pour regarder des vidéos dans une pièce fermée, mais trop peu puissant pour écouter de la musique, surtout lorsque le son est trop élevé.

Le Galaxy A20e présente un point faible en termes d’autonomie à cause de sa petite batterie de 3000 mAh. En effet, le Galaxy A20e a une batterie capable de tenir 16h30 contre 19h pour la Galaxy A10.

Le Galaxy A40

Nous montons de plus en plus dans cette gamme de Galaxy A, voici donc le Galaxy 40 le troisième de cette famille qui plus le nombre augmente plus les qualités affluent.

Par rapport au Galaxy A20e, le Galaxy A40 opte pour un format légèrement plus grand avec son écran de 5,9 pouces pour une définition de 1080 x 2340 pixels, contre 5,8 pouces pour le Galaxy A20e. En termes de dimensions, le Galaxy A40 est légèrement plus petit 144.4 x 69.2 x 7.9 mm, avec cependant un menton plus fin qui lui permet comme on l’a vu d’embarquer un écran plus grand.

Les caractéristiques de l’écran n’évoluent pas énormément par rapport au Galaxy A10. L’une des principales différences avec le Galaxy A10, ainsi qu’avec le reste des smartphones de cette gamme, comme évoqué plus haut, le Galaxy A20e a un petit écran de 5,8 pouces pour une résolution de 1560 x 720 px.

Côté performances, encore une fois, le Galaxy A40 ne présente pas de grandes différences avec la Galaxy A20e, si ce n’est ses 4 Go de RAM contre les 3 Go proposés par le Galaxy A20e. En termes de stockage, le Galaxy A40 propose 64 Go contre seulement 32 pour le A20e.

La petite batterie du Galaxy A20e se fait dépasser par celle de 3100 mAh du Galaxy A40. Pourtant, les tests montrent que le A40 est moins autonome que le A20e, 7h11 contre 8h28.

Encore un point supplémentaire pour le Galaxy A40, puisque ce smartphone embarque comme le A20e deux capteurs photo dont le principal est de 16 mégapixels. En ce qui concerne la caméra avant, le Galaxy A40 présente 25 mégapixels, contre seulement 8 pour le A20e, ainsi qu’une prise de vue plus large de 25mm.

Le Galaxy A50

En comparaison avec le Galaxy A40, le Galaxy A50 opte pour un format plus grand avec son écran de 6,4 pouces, contre 5,9 pouces pour le Galaxy A40. En termes de dimensions, le Galaxy A50 est plus grand 158.5 x 74.7 x 7.7 mm, avec un menton plus fin de seulement 5 mm.

Le Galaxy A50 se différencie grandement en ce qui concerne les performances. Il embarque non pas la puce Exynos 7904 (14 nm), mais la Exynos 9610 (10 nm), ainsi que la possibilité d’opter pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un autre point fort pour le Galaxy A50 : l’autonomie. En effet, sa batterie de 4000 mAh est bien plus performante que celle du Galaxy A40 qui n’en propose que 3100. En termes de performances photographiques, le premier des deux capteurs intègre 25 mégapixels contre 16 pour le Galaxy A40.

Si la biométrie est toujours présente sur ce smartphone, il s’agit toujours du lecteur d’empreintes, seule différence, son emplacement : sur le Galaxy A50, il est placé sous l’écran.

Le Galaxy A70

Avec ce Galaxy A70, on se rapproche de plus en plus du haut de gamme de ces milieux de gamme. Nous sommes sur un téléphone bien plus grand 164.3 x 76.7 x 7.9 mm, et bien plus lourd que ces prédécesseurs (183 g). Son écran de 6,7 pouces affiche une résolution de 1080 x 2400 pixels.

Une nouvelle fois, plus on avance dans la gamme plus les performances évoluent. Cette fois, le Galaxy A70 ne profite pas d’une puce maison, mais Samsung a préféré déléguer à Qualcomm, il intègre donc la Snapdragon 675 (11nm). Si le Galaxy A50 permettait de sélectionner jusqu’à 6 Go de RAM, le A70 propose 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage.

En ce qui concerne la photo, l’objectif principal du Galaxy A70 intègre non pas 25 mégapixels, mais 32. Seul l’ultra grand-angle du A70 est moins performant avec son ouverture à 12mm contre 13mm pour le A50. Pour la vidéo, le Galaxy A70 survole le A50 (2160p@30fps, 1080p@30/240fps contre 1080p@30fps). La caméra frontale quant à elle, est également plus qualitative avec ses 32 mégapixels.

Côté autonomie, le Galaxy A70 embarque une plus grosse batterie de 4500 mAh, ainsi que la charge rapide de 25W.

Le Galaxy A80

Nous y sommes, le dernier de cette large gamme présentée par Samsung : le Galaxy A80. Si nous restons dans le milieu de gamme, le A80 se rapproche des meilleurs smartphones développés par le constructeur coréen. Avec une taille similaire à celle du A70 (165.2 x 76.5 x 9.3 mm), le Galaxy A80 est bien plus lourd. Il faut dire que contrairement au reste de ses confrères, le Galaxy A80 laisse tomber le plastique et arbore un contour en aluminium et une face arrière en verre.

Comme le A70, ce smartphone compte sur Qualcomm pour sa puce, mais a choisi d’opter pour la Snapdragon 730, plutôt que la 675. Le Galaxy A80 ne propose qu’une version 128Go 8Go RAM, sans la possibilité d’ajouter du stockage puisqu’il ne propose pas de slot SD.

Côté photo, le A80 survole largement la gamme Galaxy A, il possède un capteur principal de 48 mégapixels, ainsi qu’un capteur TOF 3D.