Comment Snapchat compte-t-il concurrencer Netflix et Disney+ ?

Avec ses « Snap Originals » qui remportent un franc succès, Snapchat compte bien concurrencer les plus grands du secteur que ce soit Netflix, Disney+, ou encore Apple TV+. Cette semaine, le réseau social au fantôme vient d’annoncer 8 nouvelles séries uniquement disponibles sur mobile et au format vertical. Snapchat en profite également pour renouveler 4 nouvelles séries déjà existantes avec de nouvelles saisons.

Snapchat apporte une sélection variée de contenus à sa plateforme pour tenter de proposer des émissions jamais vues sur d’autres plateformes, et surtout vise les moins de 25 ans avec ce format vertical. À titre d’exemple, on retrouve parmi les prochains Snap Originals annoncés : Tekashi69 VS The World. Tekashi69, plus connu sous le nom de 6ix9ine est rappeur américain qui a connu un succès fulgurant avant de se faire rattraper par la justice qui l’a mis sous verrous. Cette série retracera la vie du rappeur, son passage dans un gang, son procès où il n’a pas hésité à dénoncer plus personnes de son entourage et stars comme Cardi B. La série sera disponible dès cet automne aux États-Unis. Espérons qu’elle soit disponible en France.

Et bien d’autres encore…

Parmi les autres séries figure Nikita Unfiltered, qui suit le magnat de la beauté transgenre Nikita Dragun dès cet hiver. The Honeybeez, qui débute en décembre 2019 et suit l’équipe de danse de l’Alabama State. Driven, qui voit « de jeunes entrepreneurs de PTG365 livrer des voitures flashy et custom à leurs clients à haut rendement » (qui arrivent en hiver 2020). Pour finir Mind Yourself, une série où chaque épisode suit une jeune personne différente affectée par une question de santé mentale.

Snapchat proposera des séries plus scénarisées comme Everything’s Fine qui retrace l’histoire d’un jeune collégien bipolaire qui a l’intention de faire un tabac dans l’industrie de la musique. Ou encore Players, qui suit Nash Brooks (fils du joueur NBA Oscar Brooks) alors que la famille quitte l’Indiana pour Los Angeles. Avec ces nouveautés, Snapchat peut prétendre être un nouveau concurrent dans le marché du streaming vidéo.