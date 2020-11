Comment surveiller l’activité de votre enfant sur TikTok ?

Si vous avez des enfants en possession d’un smartphone ou d’une tablette, il y a fort à parier qu’ils connaissent TikTok et qu’ils ont au moins une fois parcouru cette plateforme de vidéos. En tant que parents, grand frère, grande soeur, cousins, et tout autre point extérieur d’un adulte, il est parfois compliqué de comprendre ce monde et donc de s’assurer que l’enfant est bien en sécurité.

Un « Ok boomer » serait justifié, mais il est important de ne pas minimiser les risques présents sur TikTok comme sur Internet en général. Évidemment, la plupart du temps les utilisateurs de TikTok passent du bon temps à regarder ou à reproduire des chorégraphies et autres challenges, mais la situation peut se dégrader à tout moment. C’est pourquoi l’autorité parentale est primordiale lorsqu’un enfant utilise ce genre de plateformes.

Un contrôle parental amélioré.

Toutes ces belles paroles c’est bien beau, mais comment faire ? C’est très simple, TikTok vient tout juste de présenter « Family Pairing », une fonctionnalité qui permet aux parents d’avoir le contrôle sur les activités de leurs enfants sur TikTok. Par exemple, cette option peut vous permettre de masquer certaines recherches, contenus, hashtags, et audios sur le compte de l’enfant. Important, « Family Pairing » permet également de mettre en place une limite de temps. Une fois cette limite de temps passée, l’enfant ne peut plus accéder à son compte. Ces restrictions permettent également de personnaliser le feed « For You » afin que l’enfant puisse disposer de certaines suggestions précises.

En plus des outils relatifs à la recherche, cette fonctionnalité permet également de régler qui peut ou non commenter les publications de l’enfant. Par ailleurs, elle permet également de rendre public ou non son profil. Par défaut, TikTok désactive les messages directs aux moins de 16 ans, toutefois, « Family Pairing » permet aussi d’étendre cette option une fois l’âge légal atteint. Pour couper la poire en deux, « Family Pairing » permet de restreindre certaines conversations.

Si vous n’avez pas conscience des dérives de ce réseau social, je vous conseille de regarder cette excellente vidéo :